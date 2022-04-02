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Son dakika: Akaryakıt bayilerinde tabelalar güncellendi! Benzine indirim geldi

02.04.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Araç sahiplerini sevindiren haber az önce geldi. Akaryakıt şirketleri tabelalarındaki fiyatları yeniledi. Bu kapsamda benzinin litresine 70 kuruş indirim yapıldı. İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin detayları ve güncel benzin fiyatları…

Son dakika: Akaryakıt bayilerinde tabelalar güncellendi! Benzine indirim geldi

Son dakika: Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzin fiyatlarına indirim yapıldı. Bu gece yarısından geçerli olacak şekilde benzinin litresine 70 kuruş indirim yapıldı. Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19 liraya düştü. Motorinde ise fiyat değişikliği yapılmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorin:
İstanbul: 22,08
Ankara: 22,18
İzmir: 22,19

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Benzin:
İstanbul: 19,00
Ankara: 19,08
İzmir: 19,10

EPDK BAŞKANINDAN AKARYAKIT AÇIKLAMASI

Akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılırken Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'dan geçtiğimiz günlerde kritik bir açıklama geldi.

Yılmaz akaryakıt piyasasında yapısal bir sorun olmadığını belirterek, "Akaryakıtta tüketicilerimizin sırtına yük olacak hiçbir adıma onay vermeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim." dedi.


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