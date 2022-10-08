Son dakika… Akaryakıt fiyatları 6 günde 4’üncü kez değişiyor! Motorine bir zam daha: 5,41 lira… (8 Ekim güncel mazot ve benzin fiyatı)

Son dakika… Motorin ve benzin fiyatları indirim ve zam haberleri ile milyonlarca sürücünün takibinde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 3 gün üst üste zamlanan akaryakıt fiyatları için Salı gününden geçerli olmak üzere bir zam daha geleceği öğrenildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve son dakika akaryakıt zam haberinin detayları…

6 GÜNDE 4 ZAM

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun kasım ayından itibaren günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararının ardından arz endişelerinin piyasalarda zemin kazanmasıyla hızla yükselen petrol fiyatları, akaryakıt zamlarını da beraberinde getirdi. Petrolün yükselmesiyle 3 haftalık sessizliğini bozan akaryakıt fiyatları hafta içi üst üste 3 kez zamlandı. Çarşamba günü motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş zam gelmişti. Perşembe ise benzinin litresi 74 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 39 kuruş arttı. Son olarak dün motorin grubunda 1,53 TL fiyat artışı yaşandı.

Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha yapılacak. Zamla birlikte motorin litre fiyatı 6 günde 4’üncü kez artacak. Böylece motorin fiyatları 5,41 lira zamlanmış olacak. Benzin fiyatı ise değişmeyecek.

İSTANBUL'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI NE OLDU?

Benzin: 20,63 TL

Motorin: 27,11 TL

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI KAÇ TL?

Benzin: 20,76 TL

Motorin: 27,21 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MAZOT FİYATI

Benzin: 20,74 TL

Motorin: 27,25 TL

AKARYAKITTA DÜŞÜŞ YOK

Geçen yılın aynı ayında savaş riskinin bile olmamasına rağmen 80 dolar seviyesinde olan petrol fiyatları karşısında akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen dolar/TL kuru 8,5 liranın biraz üzerinde işlem görüyordu. Akaryakıtın litresi de o dönemlerde 7 liranın üzerindeydi. Bugün gelinen noktada petrol hemen hemen aynı seviyede fakat dolar 18,50 lira düzeyinde bulunuyor. Kurdaki artış nedeniyle uzmanlar akaryakıt fiyatlarında büyük bir gevşemeyi şimdilik öngörmüyor.

"PETROLDEKİ DÜŞÜŞ FİYATLARA BİREBİR YANSIMIYOR"

Enerji Piyasaları Uzmanı Ekonomist Dr. Rahmi İncekara, başta benzin ve motorin fiyatları olmak üzere akaryakıt fiyatlarının sadece petroldeki artıştan etkilenmediğini ifade ederek, “Rafineri çıkış fiyatı, dağıtım şirketi ve bayii kârları, ulaşım maliyetleri, döviz kurlarındaki artış, KDV ve ÖTV gibi vergi etkisi fiyatların oluşumunda etkilidir. Dolayısıyla direkt brent petrol ve ham petrol fiyatlarındaki korelasyon akaryakıta birebir yansıtılmamaktadır” dedi



