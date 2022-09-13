Son dakika: Akaryakıt fiyatları bir aşağı bir yukarı! Petrol kazançlarını geri veriyor… Benzin ve motorine indirim gelecek mi?

Son dakika: Benzin ve motorin (mazot) fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 13 Eylül Salı günü akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim gelip gelmediğini öğrenmek isteyen kişiler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Petrol fiyatları ABD enflasyon verisi ve OPEC’in üretim kesintisi beklentisi ile düşüşe geçti. Düşüş sonrası güncel fiyatları merak konusu oldu. Peki, 13 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? İşte 13 Eylül 2022 Salı günü güncel mazot ve benzin fiyatları...

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SON DAKİKA: AKARYAKITA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Akaryakıt fiyatları petrol fiyatlarına göre hareket ederken geçtiğimiz gün herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı. Petrol fiyatları 19 Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyeye gelerek 87 dolara kadar geriledi. Ancak dolar endeksinin de zayıf seyrinden destek bulan petrol fiyatları, İran petrolünün piyasalara girişinin zorlaşması ve OPEC+’ın üretimi artırmayıp aksine kesintiye gideceği beklentileriyle haftaya yüzde 2’ye yakın yükselişle başladı. OPEC ve TÜFE raporlarının paylaşılacağı gün, talep endişeleri petrolde düşüşe yol açtı. Londra'da işlem gören Brent petrol yüzde 1,3 düşüşle 92,98 dolara gerilerken ABD WTI yaklaşık yüzde 1 düşüşle 86,91 dolara indi. Brent, üç günlük kazanç serisini sonlandırmış oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrasında vatandaşlar gözünü, benzin ve motorin (mazot) fiyatlarına gelebilecek indirime çevirdi.

FİYATLAR SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günü motorine 95 kuruş zam, 30 Ağustos Salı günü benzine 1 lira 4 kuruş indirim, 3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim, 6 Eylül Pazartesi günü benzine 56 kuruş, motorine 70 kuruş zam, LPG'ye ise 40 kuruş indirim gelmişti. Son olarak ise petrol fiyatların 90 dolara inmesinin ardından motorine üst üste yapılan iki zammın ardından 8 Eylül’de 1,14 lira indirim yapılmıştı.

İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN (MAZOT) FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 24,86 TL

LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 24,97 TL

LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 24,99 TL

LPG: 10,74 TL



