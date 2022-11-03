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  4. SON DAKİKA | Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Benzine ikinci zam yolda! LPG fiyatları da artıyor… (3 Kasım 2022 güncel benzin, mazot (motorin) ve otogaz fiyatları)

SON DAKİKA | Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Benzine ikinci zam yolda! LPG fiyatları da artıyor… (3 Kasım 2022 güncel benzin, mazot (motorin) ve otogaz fiyatları)

03.11.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleri ile gündemde kalmaya devam ederken son dakika gelişmesi yaşandı. Petrol ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak dalgalanan akaryakıt fiyatları cuma gününden geçerli olacak şekilde değişecek. Buna göre geçtiğimiz gün zamlanan benzin litre fiyatına 1 lira 31 kuruş, otogaz grubunda ise 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Peki, Bugün motorin fiyatları ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 3 Kasım Perşembe il il güncel akaryakıt fiyatları...

SON DAKİKA | Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Benzine ikinci zam yolda! LPG fiyatları da artıyor… (3 Kasım 2022 güncel benzin, mazot (motorin) ve otogaz fiyatları)

Son dakika: Benzin fiyatı ile motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı olarak değişen akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleri ile gündemde kalmaya devam ediyor. Vatandaşlar, “Bugün motorine ve benzine zam geldi mi, indirim var mı?” sorularına yanıt ararken flaş bir gelişme yaşandı. Gelen son dakika bilgisine göre benzin ve otogaz grubuna zam yapılacağı öğrenildi. Peki, motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 3 Kasım 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatı ve motorin (mazot) fiyatları…

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SON DAKİKA: BENZİN VE LPG’YE ZAM

2 gün önce benzine gelen 71 kuruşluk zammın ardından yeni bir zam haberi daha geldi. Benzin grubuna cuma gününden geçerli olmak üzere 1,31 liralık zam gelmesi beklenirken, motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Otogaz grubunda ise 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

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İSTANBUL'DA BENZİN VE MAZOT FİYATI

Benzin: 21,38 TL
Motorin: 26,37 TL

ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN LİTRE FİYATLARI

Benzin: 21,53 TL
Motorin: 26,50 TL

İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE OLDU?

Benzin: 21,52 TL
Motorin: 26,52 TL

AKARYAKIT

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

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