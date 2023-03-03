Son dakika: Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor! Motorine 91 kuruş zam geliyor... (3 Mart 2023 Cuma güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberi: Motorin, mazot ve benzin fiyatları güncel olarak araç sahipleri tarafından takip ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde sürücüler, ‘Motorin fiyatları ve benzin fiyatı ne kadar oldu, mazotun, benzinin litresi kaç TL oldu?’ sorularına yanıt ararken son dakika gelişmesi yaşandı. Motorinin litre fiyatına zam geleceği öğrenildi. İşte detaylar...
Edinilen bilgilere göre bu gece yarısından itibaren motorine 91 kuruş zam bekleniyor.
İSTANBUL
Benzin: 20,47 TL
Motorin: 20,67 TL
ANKARA
Benzin: 20,78TL
Motorin: 21,04TL
İZMİR
Benzin: 20,76 TL
Motorin: 21,12 TL