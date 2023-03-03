Son dakika: Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor! Motorine 91 kuruş zam geliyor... (3 Mart 2023 Cuma güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberi: Motorin, mazot ve benzin fiyatları güncel olarak araç sahipleri tarafından takip ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde sürücüler, ‘Motorin fiyatları ve benzin fiyatı ne kadar oldu, mazotun, benzinin litresi kaç TL oldu?’ sorularına yanıt ararken son dakika gelişmesi yaşandı. Motorinin litre fiyatına zam geleceği öğrenildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELİYOR!

Edinilen bilgilere göre bu gece yarısından itibaren motorine 91 kuruş zam bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (3 MART 2023 CUMA)

İSTANBUL

Benzin: 20,47 TL

Motorin: 20,67 TL

ANKARA

Benzin: 20,78TL

Motorin: 21,04TL

İZMİR

Benzin: 20,76 TL

Motorin: 21,12 TL



