Son dakika: Akaryakıt fiyatları için flaş gelişme: Tabelalar değişti! Benzin ve motorin litre fiyatı…

Son dakika haberi: Akaryakıt fiyatları için vatandaşların günlerdir merakla beklediği indirim haberi nihayet geldi. Geçtiğimiz hafta sert düşen petrol fiyatları ve BDDK’nın döviz kararı ile 16 seviyelerine geri dönen dolar/TL kuru 30 lira seviyesine yükselerek rekor kıran motorin litre fiyatına indirim olarak yansıdı. Peki akaryakıt fiyatına ne kadar indirim geldi? İşte güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları ve son dakika gelişmesinin detayları…

Son alınan karar ile bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatına 2,50 lira indirim yapıldı. 22 Haziran Çarşamba günü yapılan 25 kuruşluk indirimin ardından ise benzin fiyatlarında bir değişiklik olmadı.

İKİNCİ İNDİRİM GELİYOR

Ayrıca sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, motorinde uygulanan 2,50 liralık indirime bu gece yarısından geçerli 84 kuruş daha destek gelecek. İki günde toplam indirim 3,34 kuruş olacak.

29 HAZİRAN ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 27,26 TL

Motorin: 37,50 TL

LPG: 11,97 TL

İZMİR

Benzin: 27,37 TL

Motorin: 27,54 TL

LPG: 12,09 TL

ANKARA

Benzin: 27,35 TL

Motorin: 27,54 TL

LPG: 12,29 TL

7 AYDA BENZİNE YÜZDE 225, MOTORİNE YÜZDE 264 ZAM

Üst üste gelen zamlar sonrasında asgari ücret ile sadece 3 depo yakıt doldurulabiliyor. 20 Aralık öncesi dolar/TL kuru yüzde 65 değer artışı ile 18 lira seviyelerine yükseldiği dönem brent Petrol fiyatı yüzde 10 düşüş yaşamıştı. O tarihte benzin bir önceki aya göre yüzde 29, mazot ise yüzde 26 zamlandı. 20 Aralık sonrası dolar kurunun 11 TL seviyelerine geri çekilmesi ve brent petrolün bir ay öncesine göre yüzde 6 değer kaybetmesine rağmen benzin bir ay öncesine göre yüzde 38, motorin yüzde 40 zamlandı. Bugün ise benzin 27,63 TL, motorin ise 30 TL’den satılıyor. Böylece son 7 aydaki artış oranı benzin litre fiyatı için yüzde 225, motorin litre fiyatı içinse yüzde 264 oldu.



