Son dakika | Akaryakıt fiyatları Kasım ayına artışla başladı! Benzine yeni zam geldi, pompaya yansıdı (1 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Son dakika: Kasım ayının ilk gününde akaryakıt fiyatları yine değişti. Brent petrol ve dolar/TL kurundaki hareketliliğe göre şekil alan akaryakıt fiyatları yakından takip edilirken, yaşanan hareketlilik Ekim ayında zam olarak yansımıştı. Kasım ayının ilk gününde de tarife değişmedi ve akaryakıt fiyatları yine zamlandı. Benzin fiyatlarına gece yarısı itibariyle zam geldi. Araç sahipleri de "Benzin ne kadar oldu? Benzine kaç TL zam geldi?" Motorine zam var mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 1 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı…

SON DAKİKA: BENZİNE ZAM GELDİ

Petrol fiyatları Ekim aynın sonlarında yüzde 2'ye yakın düşerken, yaşanan hareketliliğin akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyordu. Ancak petroldeki düşüş ve dolar/TL’deki sakinliğe rağmen Cuma günü İtalya/Genova fiyatlarındaki kapanışlar nedeniyle benzinin litre fiyatına bu gece 71 kuruşluk yeni bir zam yapıldı. Böylelikle Kasım ayına da yeni bir zam haberiyle girilmiş oldu.

ZAM SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bu zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 21,38'e, Ankara 21,53 ve İzmir'de 21,52'ye yükseldi.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MAZOT FİYATI

Benzin: 20,65 TL

Motorin: 26,37 TL

ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN LİTRE FİYATLARI

Benzin: 21,53 TL

Motorin: 26,50 TL

İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE OLDU?

Benzin: 21,52 TL

Motorin: 26,52 TL



