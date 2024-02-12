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SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları zam ile 46 liraya dayanacak! Motorin fiyatları bu gece değişiyor (12 Şubat Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
12.02.2024 08:06 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Milyonlarca araç sahibinin gündeminde akaryakıt fiyatları zammı var! Geçtiğimiz haftalarda peş peşe yapılan benzin ve motorin zammı sonrası akaryakıt litre fiyatları rekor seviyeye ulaşmıştı. Mazot fiyatı bu gece bir kez daha zamlanarak 45-46 TL seviyelerinden satılacak. Peki 12 Şubat 2024 Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları…

SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları zam ile 46 liraya dayanacak! Motorin fiyatları bu gece değişiyor (12 Şubat Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberi… Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Benzin 40 lirayı, motorin 43 lirayı aşmıştı. Mazot fiyatı bu gece yarısı bir kez daha değişiyor. Peki bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte il il güncel benzin-motorin fiyatları ile haberin detayları…

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MOTORİNE 2,55 TL ZAM GELİYOR

Mazot litre fiyatı için bu gece yarısı 2 lira 55 kuruş zam geleceği öğrenildi. Benzinde ise hafta başında fiyat değişimi şimdilik yok!

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,19 TL'ye, Ankara'da 45 TL'ye, İzmir'de 45,22 TL'ye yükselecek.

Akaryakıt fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. Özellikle Türkiye’nin doğu illerinde fiyatlar daha da yüksek durumda. Motorine beklenen 2,55 liralık zammın ardından bu bölgelerdeki illerde fiyatlar 46 TL seviyesine kadar yükselecek.

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12 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 39,29 TL – 39,38 TL
Motorin: 41,64 TL – 41,71 TL
LPG (Otogaz): 20,41 TL – 20,15 TL

ANKARA
Benzin: 40,07 TL
Motorin: 42,45 TL
LPG (Otogaz): 20,59 TL

İZMİR
Benzin: 40,30 TL
Motorin: 42,67 TL
LPG (Otogaz): 20,62 TL

MOTORİN


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Anahtar Kelimeler:
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