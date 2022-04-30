FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına bayram öncesi dev zam! Benzinin fiyatı yeniden 20 liranın üzerine çıktı...

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına bayram öncesi dev zam! Benzinin fiyatı yeniden 20 liranın üzerine çıktı...

30.04.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Vatandaşlar, "Benzin ve motorin litre fiyatına zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları arttı mı?" diye merak ederken bayram öncesi yola çıkacaklar için kötü haber geldi. Akaryakıt fiyatları brent petrolün 108 dolara kadar yükselmesinin ardından zamlandı. Buna göre gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam geldi. İşte son dakika haberinin detayları ve güncel akaryakıt fiyatları...

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına bayram öncesi dev zam! Benzinin fiyatı yeniden 20 liranın üzerine çıktı...

Son dakika: Petrol fiyatları nisan ayında yaklaşık yüzde 5 arttı. Bu ay fiyatlar varil başına 100 dolar seviyelerinde dalgalandı. Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler ve Moskova ile Avrupa arasında uygulanan karşılıklı yaptırımlar küresel petrol piyasalarında arz endişelerinin artmasına neden oldu. Ayrıca Almanya'nın Rus petrolüne ambargo uygulayabileceğine ilişkin haber akışı da fiyatlar üzerindeki oynaklığı arttırdı.

Hafta içinde 98 dolara kadar geri çekilen petrol fiyatları tüm bu gelişmelerle dün 108 dolar seviyelerine tırmandı. Yükseliş sonrası yurt içinde akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluşmuştu. Ve araç sahipleri için kötü haber akaryakıt şirketlerinin tabelalarına yansıdı. Buna göre, gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam geldi.

iStock-1366180266

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19,01 liradan 20,34 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 19,11 liradan 20,44 liraya yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

iStock-1386523365

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS İNDİRİM VE ZAMMI HALA DUYURMUYOR

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Asgari ücret çağrısı: Temmuz ayında...Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Asgari ücret çağrısı: Temmuz ayında...
Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!
7 bin 500 TL maaşla çalışacak eleman bulunamıyor!7 bin 500 TL maaşla çalışacak eleman bulunamıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig'de ilginç detay! 'Altay küme düştü' derken...

Süper Lig'de ilginç detay! 'Altay küme düştü' derken...

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Asgari ücret çağrısı: Temmuz ayında...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Asgari ücret çağrısı: Temmuz ayında...

Araç sahipleri dikkat! Zamlı tarife için son iki gün

Araç sahipleri dikkat! Zamlı tarife için son iki gün

Türkiye'nin en modern otoyolu! Üç saatlik yol 1,5 saate inecek

Türkiye'nin en modern otoyolu! Üç saatlik yol 1,5 saate inecek

İkinci el otomobilde fiyatlar artıyor ama...

İkinci el otomobilde fiyatlar artıyor ama...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Silikonları patladı,ölüyordu! Akıllanmadı: Daha büyüğünü...

Silikonları patladı,ölüyordu! Akıllanmadı: Daha büyüğünü...

Damak çatlatan lezzetler ile Ramazan’ın 28. günü iftar menüsü

Damak çatlatan lezzetler ile Ramazan’ın 28. günü iftar menüsü

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Herkesi şaşırtan ilan! Ev fiyatına eski kocasını da dahil etti

Herkesi şaşırtan ilan! Ev fiyatına eski kocasını da dahil etti

Bayram öncesinde doldu! Resmen akın ettiler

Bayram öncesinde doldu! Resmen akın ettiler

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.