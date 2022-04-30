Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına bayram öncesi dev zam! Benzinin fiyatı yeniden 20 liranın üzerine çıktı...

Son dakika: Petrol fiyatları nisan ayında yaklaşık yüzde 5 arttı. Bu ay fiyatlar varil başına 100 dolar seviyelerinde dalgalandı. Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler ve Moskova ile Avrupa arasında uygulanan karşılıklı yaptırımlar küresel petrol piyasalarında arz endişelerinin artmasına neden oldu. Ayrıca Almanya'nın Rus petrolüne ambargo uygulayabileceğine ilişkin haber akışı da fiyatlar üzerindeki oynaklığı arttırdı.

Hafta içinde 98 dolara kadar geri çekilen petrol fiyatları tüm bu gelişmelerle dün 108 dolar seviyelerine tırmandı. Yükseliş sonrası yurt içinde akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluşmuştu. Ve araç sahipleri için kötü haber akaryakıt şirketlerinin tabelalarına yansıdı. Buna göre, gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam geldi.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19,01 liradan 20,34 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 19,11 liradan 20,44 liraya yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS İNDİRİM VE ZAMMI HALA DUYURMUYOR

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.



