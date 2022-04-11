Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi! Motorine...

Son dakika: Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından motorin fiyatlarına indirim geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1,04 TL fiyat indirimi gerçekleşti. İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.22 TL'den satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.

GEÇEN AY ZAM ŞAMPİYONU OLMUŞTU

TÜİK'in açıkladığı mart ayı enflasyon verilerine göre martta en fazla fiyat artışı yaşanan ürün yüzde 32.67 ile motorin oldu. Motorini yüzde 24.41 ile benzin takip etti. Rusya'nın önemli motorin üreticilerinden birisi olması sebebiyle motorindeki fiyat artışı Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de benzinden fazla yükseldi. Bu sebeple motorin ve benzin arasındaki makas açıldı. Motorinin litresi 21.23 liraya satılırken benzinin litresi 19 lira oldu. Motorin fiyatı yılın ilk 3 ayında, martın son haftasındaki 23.59 liralık zirvesinden gerilemesine rağmen yüzde 66 yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

