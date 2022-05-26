FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Benzin ve motorine büyük zam geliyor

26.05.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatları ve dolar/TL kurundaki yükseliş sonrası benzin ve motorin fiyatlarında zam bekleniyor. LPG'ye gelen zamla birlikte benzin ve motorin fiyatlarına büyük zam bekleniyor. Fiyatlar cuma gününden geçerli olacak.

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olan Brent petrolün piyasadaki durumu ve dolar kurundaki yükseliş sonrası motorin ve benzin fiyatları için son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Bren petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası benzin ve motrinde zam bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR

27.05.2022 Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,43 TL, motorin grubunda 1,38 TL fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ortalama 22,86 satılıyor.

iStock-1169520520

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS İNDİRİM VE ZAMMI HALA DUYURMUYOR

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cep telefonlarındaki vergi oranı artırıldı! Cep telefonlarındaki vergi oranı artırıldı!
Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı... Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...
Yüksek kiraya çözüm için yeni düzenleme!Yüksek kiraya çözüm için yeni düzenleme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar

Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Dolar için çok konuşulacak sözler

Dolar için çok konuşulacak sözler

Fahiş kira artışı yapan devletin 'kara liste'sine girecek!

Fahiş kira artışı yapan devletin 'kara liste'sine girecek!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Gülşen masasında dans edince... Önce elledi...

Gülşen masasında dans edince... Önce elledi...

Tıkalı tuvalet sorunu ortadan kalkıyor! İhtiyacınız olan tek şey...

Tıkalı tuvalet sorunu ortadan kalkıyor! İhtiyacınız olan tek şey...

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.