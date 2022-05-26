Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olan Brent petrolün piyasadaki durumu ve dolar kurundaki yükseliş sonrası motorin ve benzin fiyatları için son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Bren petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası benzin ve motrinde zam bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR

27.05.2022 Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,43 TL, motorin grubunda 1,38 TL fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ortalama 22,86 satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS İNDİRİM VE ZAMMI HALA DUYURMUYOR

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

