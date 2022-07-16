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Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Benzine indirim geliyor! Motorin ise…

16.07.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatlarının gerilemesi birlikte akaryakıt fiyatlarında da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Üst üste gelen benzin ve motorinlerdeki zam ve indirim haberlerine bir yenisi daha eklendi. Benzinin litre fiyatına Pazartesi gününden geçerli olmak üzere 96 kuruş indirim geleceği öğrenildi. Peki 16 Temmuz Cumartesi güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne durumda?

Son dakika haberi: Petrol fiyatları küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin endişeler nedeniyle gerilemeye devam ederken hafta içinde resesyon endişeleriyle 92,5 dolara kadar gerileyen Brent petrol fiyatındaki düşüşün akaryakıtta da beklenen ilk indirim haberi geldi. 18 Temmuz Pazartesi günü benzine indirim gelmesi bekleniyor.

Benzinin litre fiyatına 18 Temmuz Pazartesi gününden geçerli olmak üzere 96 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi. Motorinde ve LPG fiyatlarında ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,7 liraya düşecek.

RESMİ TATİL ARAYA GİRMİŞTİ

Karar'ın haberine göre; Cuma günü benzin fiyatlarına 86 kuruş indirim yapılmış ancak resmi tatilin araya girmesi nedeniyle indirim gerçekleşmemişti. Cuma günü gerçekleşemeyen indirimin ardından indirim oranı da değişerek 96 kuruşa çıktı.

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MOTORİN FİYATLARI 30 LİRADAN GERİ DÖNMÜŞTÜ

30 TL'ye kadar çıkan motorin fiyatına iki haftada 5,44 TL indirim yapılmıştı. 25 liranın altına gerileyen motorin son yapılan 84 kuruşluk zam ile yeniden 25 liranın üzerine yükselmişti.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (16 Temmuz Perşembe)

İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 25,40 TL
Benzin litre fiyatı 23,66 TL
LPG litre fiyatı 10,52 TL

ANKARA

Motorin litre fiyatı 25,49 TL
Benzin litre fiyatı 23,76 TL
LPG litre fiyatı 10,84 TL

İZMİR

Motorin litre fiyatı 25,50 TL
Benzin litre fiyatı 23,78 TL
LPG litre fiyatı 10,64 TL

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