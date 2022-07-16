Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Benzine indirim geliyor! Motorin ise…

Son dakika haberi: Petrol fiyatları küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin endişeler nedeniyle gerilemeye devam ederken hafta içinde resesyon endişeleriyle 92,5 dolara kadar gerileyen Brent petrol fiyatındaki düşüşün akaryakıtta da beklenen ilk indirim haberi geldi. 18 Temmuz Pazartesi günü benzine indirim gelmesi bekleniyor.
Benzinin litre fiyatına 18 Temmuz Pazartesi gününden geçerli olmak üzere 96 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi. Motorinde ve LPG fiyatlarında ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.
Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,7 liraya düşecek.
Karar'ın haberine göre; Cuma günü benzin fiyatlarına 86 kuruş indirim yapılmış ancak resmi tatilin araya girmesi nedeniyle indirim gerçekleşmemişti. Cuma günü gerçekleşemeyen indirimin ardından indirim oranı da değişerek 96 kuruşa çıktı.
30 TL'ye kadar çıkan motorin fiyatına iki haftada 5,44 TL indirim yapılmıştı. 25 liranın altına gerileyen motorin son yapılan 84 kuruşluk zam ile yeniden 25 liranın üzerine yükselmişti.
Motorin litre fiyatı 25,40 TL
Benzin litre fiyatı 23,66 TL
LPG litre fiyatı 10,52 TL
Motorin litre fiyatı 25,49 TL
Benzin litre fiyatı 23,76 TL
LPG litre fiyatı 10,84 TL
Motorin litre fiyatı 25,50 TL
Benzin litre fiyatı 23,78 TL
LPG litre fiyatı 10,64 TL
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