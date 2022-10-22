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  4. SON DAKİKA | Akaryakıt indirimi tabelalara yansıdı! Arabası olanlara nefes aldıracak haber: Motorine zam sonrası indirim (22Ekim 2022 güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı)

SON DAKİKA | Akaryakıt indirimi tabelalara yansıdı! Arabası olanlara nefes aldıracak haber: Motorine zam sonrası indirim (22Ekim 2022 güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı)

22.10.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… Motorin fiyatları ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları hafta sonu da araştırılmaya devam ediliyor. Petrol fiyatları ve dolar kurundaki hareketlilik ile yön bulan akaryakıt için milyonlarca sürücü, “bugün motorine benzine indirim veya zam var mı” diye merak ederken flaş bir gelişme yaşandı. Motorin litre fiyatına bu gece yarısı indirim geldiği öğrenildi. Peki, bugün benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 22 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları…

SON DAKİKA | Akaryakıt indirimi tabelalara yansıdı! Arabası olanlara nefes aldıracak haber: Motorine zam sonrası indirim (22Ekim 2022 güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı)

Son dakika… Akaryakıt fiyatları ile benzin ve mazot fiyatı bugün de en çok merak edilen konulardan biri oldu. Brent petrol ve dolar/TL kuru ile hareket eden benzin fiyatı ve motorin fiyatları geçtiğimiz haftaları oldukça hareketli bir seyirde geçirmişti. Son olarak 15 Ekim'de 1 lira 1 kuruş zamlanan motorin litre fiyatı için indirim geldiği belirtildi. Bu gelişme sonrası araç sahipleri, “Bugün benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?” sorularını araştırmaya başladı. İşte, 22 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı…

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SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

5-11 Ekim arasında 4 kez zam gelen motorine 13 Ekim Perşembe günü 2 lira 14 kuruş indirim gelmişti. Ancak araç sahiplerinin sevinci çok uzun sürmemiş, 15 Ekim'de tekrar 1 lira 1 kuruş zamlanmıştı. Ancak bu gece yarısı araç sahiplerini sevindirecek bir haber geldi. Sürücüler yeni güne motorine indirim haberi ile uyandı. Motorin litre fiyatı son indirimle birlikte 1 lira 7 kuruş düştü. İndirimin ardından motorinin fiyatı yeniden 26 lira seviyelerine geriledi.

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MOTORİN LİTRE FİYATI KAÇ LİRA OLDU?

Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 26 lira 37 kuruşa, Ankara'da 26 lira 50 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 52 kuruşa indi.

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İSTANBUL'DA BENZİN VE MAZOT FİYATI NE KADAR?

Benzin: 20,65 TL
Motorin: 26,37 TL

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE OLDU?

Benzin: 20,79 TL
Motorin: 26,50 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI

Benzin: 20,78 TL
Motorin: 26,52 TL

AKARYAKIT


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Akaryakıt

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