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  4. SON DAKİKA: Akaryakıta 3’ü bir arada indirim! Önce LPG şimdi de benzin ve motorin: 5 ay sonra ilk kez olacak (6 Haziran Perşembe güncel benzin-mazot-LPG fiyatı)

SON DAKİKA: Akaryakıta 3’ü bir arada indirim! Önce LPG şimdi de benzin ve motorin: 5 ay sonra ilk kez olacak (6 Haziran Perşembe güncel benzin-mazot-LPG fiyatı)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
06.06.2024 07:24
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Son dakika haberi… Motorin ve benzin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları benzin ile dolar kurundaki harekete göre değişmeye devam ediyor. Milyonlarca araç sahibi petrol fiyatlarının 4 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından ‘bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim zam var mı?’ sorusuna yanıt ararken son dakika gelişmesi yaşandı. Peki 6 Haziran 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte il il benzin-mazot-LPG (Otogaz) fiyatları…

SON DAKİKA: Akaryakıta 3’ü bir arada indirim! Önce LPG şimdi de benzin ve motorin: 5 ay sonra ilk kez olacak (6 Haziran Perşembe güncel benzin-mazot-LPG fiyatı)

Son dakika: Petrol fiyatları 4 ayın en dşük seviyelerini görmesinin ardından toparlanma çabaları içinde olsa da bu durum yurt içinde sakin dolar kuru ile birleşince akaryakıtta indirim getirdi. Araç sahipleri dikkat! Önce 1,08 liralık LPG indirimi tabelaya yansıdı. Şimdi de benzin ve motorin (mazot) fiyatı değişecek. İşte İstanbul, İzmir ve Ankara güncel akaryakıt litre fiyatları…

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BENZİN VE MAZOTTA İNDİRİM

Milyonlarca ara sahibi akaryakıt indiriminin ne kadar olacağını merak ediyordu. Benzin litre fiyatında bu gece 1,35 TL, mazot fiyatında ise 1 TL civarında indirime gidileceği öğrenildi. Böylece benzin fiyatı 22 Şubat'tan, motorin fiyatı ise 20 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeyi görecek.

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İNDİRİM SONRASI BENZİN FİYATI

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40,03 TL'ye, Ankara'da 40,99 TL'ye, İzmir'de 41,29 TL'ye gerileyecek.

İNDİRİM SONRASI MOTORİN FİYATLARI

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 39,40 TL'ye, Ankara'da 40,37 TL'ye, İzmir'de 40,67 TL'ye gerileyecek.

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6 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 41,30 TL
Motorin litre fiyatı: 40,32 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,41 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 41,38 TL
Motorin litre fiyatı: 40,40 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,88 TL

ANKARA
Benzin litre fiyatı: 42,34 TL
Motorin litre fiyatı: 41,37 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,85 TL

İZMİR
Benzin litre fiyatı: 42,64 TL
Motorin litre fiyatı: 41,68 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,47 TL

MOTORİN


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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