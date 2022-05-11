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Son dakika: Akaryakıta bir zam daha! Benzinin litre fiyatı 21 lirayı aştı! İşte 11 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları

11.05.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından araştırılırken benzin litre fiyatına gece yarısından itibaren 78 kuruşluk zam yapıldı. Buna göre İstanbul’da benzinin litre fiyatı 21 lirayı aştı. Peki, 11 Mayıs benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika benzine zam haberinin detayları...

Son dakika: Akaryakıta bir zam daha! Benzinin litre fiyatı 21 lirayı aştı! İşte 11 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları

Son dakika: Dün güne 104 dolar seviyelerinden başlayan brent petrol fiyatı gün içinde yüzde 1’den fazla düşerek 101 dolar seviyelerine kadar geriledi. Fiyatların düşüşünde, Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin küresel ekonomide gerilemeye neden olabileceği ve bunun da küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler etkili oldu. Bu gelişmeler sonrası akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Ancak petrol fiyatlarının düşmesine rağmen dün 15,25 lirayı gören dolar/TL kuru benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 78 kuruşluk zam geldi. Böylelikle ortalama 21,34 lira olan benzinin litre fiyatı 21,12 liraya yükseldi.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Dünya piyasasına yön veren petrol olarak tanımlanan brent petrolün piyasadaki durumu sonrası akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları son durum merak ediliyor. İşte güncel fiyatlar

İSTANBUL
Benzin: 21,12 TL
Motorin (Mazot): 22,06 TL

ANKARA
Benzin: 21,21 TL
Motorin (Mazot): 22,10 TL

İZMİR
Benzin: 21,23 TL
Motorin (Mazot): 22,15 TL

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Bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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EPGİS İNDİRİM VE ZAMMI HALA DUYURMUYOR

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.


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