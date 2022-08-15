SON DAKİKA: Akaryakıta bir zam daha, depoları bu gece doldurun! Önce benzin şimdi de motorin

Son dakika: Yılbaşından bu yana yüzde 130 artış yaşayan akaryakıt fiyatlarında yapılan indirimlerin yerini yeniden zamlar aldı. Petrol ve dolar kurundaki hareketlilikle birlikte cumartesi günü benzine zam yapılmıştı. Petrol fiyatının yükselişe geçmesiyle birlikte bir zam haberi de motorin fiyatı için geldi.

SON DAKİKA: BENZİNDEN SONRA MOTORİNE DE ZAM GELİYOR!

Motorine peş peşe yapılan 1,15 ve 1,00 liralık indirimin ardından önceki gün 81 kuruşluk zam gelmişti. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre Salı gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 26 kuruşluk bir zam bekleniyor.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (15 AĞUSTOS PAZRTESİ)

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 21,15 TL

Motorin fiyatı: 23,18 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 21,28 TL

Motorin fiyatı: 23,27 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 21,27 TL

Motorin fiyatı: 23,28 TL

