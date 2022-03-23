Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Son dakika haberine göre, petrol fiyatlarındaki yükselişi takip eden akaryakıt fiyatlarına büyük bir zam yapıldı. Buna göre benzin ve motorin fiyatlarına 23 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 1,68 TL artışla 19,78 TL'ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise 1,60 TL artışla 22,27 TL oldu.

BRENT PETROL DÜŞÜŞTE

Brent petrolün varil fiyatı tedarik sıkıntılarının baş gösterebileceği korkusuyla dün 120 dolar sınırına kadar yükseldi. Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'ya petrol ambargosu uygulamayı düşündüğü yönündeki haberler etkili oldu. Brent petrol fiyatı şu sıralar 114 dolar seviyesinde kırmızı renge bürünmüş durumda.

EPGİS İLE EPDK ARASINDAKİ TARTIŞMA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında zam yapılacağı ve sonrasında zammın geri çekildiği haberleri üzerine EPGİS'i hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Bu gelişme haklarında suç duyurusu başlatılan EPGİS akaryakıt fiyatlarına gelen zam ve indirimleri durdurmayı bırakmıştı.

EPDK'DAN AKARYAKIT FİYATLARI TOPLANTISI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) geçtiğimiz günlerde sektör temsilcileriyle bir toplantı yapılmıştı. EPDK sektör temsilcileriyle yapılan toplantıya ilişkin, "Dağıtıcı- bayi marjlarında formülasyona aykırı hareketlerin tespit edilmesi halinde tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi için EPDK’nın tavan fiyat uygulama yetkisi kanunen bulunmaktadır. Bugünkü toplantıda fiyat oluşumlarında bayi ve dağıtıcı oranlarına ilişkin son verileri de değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz; petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen satış fiyatlarında makul olmayan kar artışları tespit etmeleri halinde 'tavan fiyat' uygulamasının yeniden gündeme gelebileceğini hatırlatmıştır" ifadeleri kullanıldı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

