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SON DAKİKA | Akaryakıta indirim sonrası zam! Bu kez ne benzin ne motorin: LPG fiyatları değişti (5 Mart Salı güncel benzin-mazot-otogaz fiyatı)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
05.03.2024 07:09
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Son dakika haberi… Otogaz fiyatı zamlandı. Akaryakıt fiyatları geçtiğimiz haftalarda peş peşe indirim haberleri ile gündeme gelmişti. Hem motorin hem de benzin fiyatı değişmişti. Ancak bugün bir zam haberi geldi ve LPG fiyatları arttı. İşte 5 Mart 2024 Salı güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, otogaz fiyatı…

SON DAKİKA | Akaryakıta indirim sonrası zam! Bu kez ne benzin ne motorin: LPG fiyatları değişti (5 Mart Salı güncel benzin-mazot-otogaz fiyatı)

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam geldi. Mazot ve benzin fiyatı art arda yapılan indirimlerle gerilerken bu kez LPG’li araç sahiplerini üzecek bir zam tabelaya yansıtıldı. Peki bugün akatyakıt fiyatları ne kadar? 5 Mart 2024 Salı otogaz (LPG), motorin ve benzin fiyatları kaç TL? İşte haberin detayları…

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OTOGAZA ZAM GELDİ

Benzin grubunda fiyatlar indirimler sonra ortalama olarak 40,45 TL, motorin grubunda ise 40,64 TL’ye gerileyerek rekor seviyelerden düşmüştü. Benzin ve mazot fiyatı eşitlenirken, bu kez otogaz fiyatları tarafında artış tabelaya yansıdı. Buna göre LPG fiyatları 84 kuruş zamlandı.

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5 MART SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şu an ortalama motorin fiyatları İstanbul’da 40,64 liradan, Ankara’da 41,41 TL’den ve İzmir’de ise 41,64 TL’den satılıyor.

Benzin fiyatı ise İstanbul’da 40,45 TL’den, Ankara’da 41,16 TL’den ve İzmir’de 41,39 TL’den satışa sunuluyor.

Otogaz fiyatı da İstanbul’da 21,45-21,77 TL’ye, Ankara’da 21,89 TL’ye ve İzmir’de 21,92 lira seviyesine yükseldi.


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LPG Otogaz
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