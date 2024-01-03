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  4. SON DAKİKA: Akaryakıta ve alkole otomatik ÖTV zammı! Benzinde 2,30 TL, motorinde 2,16 TL… Erdoğan son noktayı koyacak

SON DAKİKA: Akaryakıta ve alkole otomatik ÖTV zammı! Benzinde 2,30 TL, motorinde 2,16 TL… Erdoğan son noktayı koyacak

03.01.2024 10:49 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri… Akaryakıt fiyatlarında ve alkollü içkilerde otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına gidilecek. Akaryakıt ÖTV'sine yüzde 25.6 zam gelecek. Böylece akaryakıt pompa fiyatlarına gelecek ÖTV artışı kaynaklı benzin zammı 2,30 TL, motorin (mazot) fiyatları zammı ise 2,16 TL olacak. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yetkisini kullanırsa bu tutarlar pompa fiyatlarına yansımayacak.

SON DAKİKA: Akaryakıta ve alkole otomatik ÖTV zammı! Benzinde 2,30 TL, motorinde 2,16 TL… Erdoğan son noktayı koyacak

Son dakika: Akaryakıt ve alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılı ikinci yarısı için açıkladığı Yİ-ÜFE oranı olan yüzde 25.6 kadar artırılacak.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM BEKLENTİSİ

Ekonomi Gazetesi’nin aktardığı bilgiye göre, 1 litre 95 oktanlı benzinden alınan ÖTV tutarı 7,5265 liradan 2,30 liralık artışla (1,92 kuruş+yüzde 20 KDV yani 38 kuruş) 9 lira 82 kuruşa çıkarıldı.

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Motorinin 7.05 lira olan ÖTV’si ise 1,80 liralık enflasyon farkı ve 36 kuruşluk KDV ile 2 lira 16 kuruş civarında artırılacak. Böylece 9 lira 21 kuruş olacak.

ERDOĞAN’IN İPTAL YETKİSİ BULUNUYOR

Bu artış oranları, Cumhurbaşkanı yasa ile verilen iptal yetkisini kullanmazsa, bu tutarlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

MOTORİN


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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