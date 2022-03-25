Son dakika: Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber bu sabah geldi! Motorin fiyatı...

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden itibaren akaryakıt fiyatına üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Petrol fiyatları dün ABD ve Avrupa Birliği’nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosu uygulayabileceği endişeleriyle 123 dolar seviyesini aşmıştı. Kanada’nın, Rus enerji sektöründen kaçınan müttefiklerinin karşılaştığı arz sıkıntılarını gidermek için petrol ihracatını yaklaşık yüzde beş artıracağını duyurmasıyla petrol fiyatları geri çekildi. Brent petrol yüzde 2’den fazla değer kaybederek 116 dolara geriledi.

MOTORİNE ZAM

Petrol fiyatlarında dün yaşanan bu yükseliş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1,39 TL zam geldi. Böylelikle İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 23.64 TL seviyelerine yükseldi. Ankara'da ve İzmir'de ise motorin fiyatı 1,60 TL zamla 22,27 TL'ye çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK’DAN TAŞIT TANIMA KARARI

Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), akaryakıt piyasasında ana dağıtıcı firmalar tarafından geliştirilen taşıt ve plaka tanıma sistemleri kapsamında yapılacak indirimlerin nasıl yürütüleceğine dair yeni bir karar alarak, taşıt tanıma sistemlerinde dağıtım şirketlerinin verdiği indirime bayilerin katılma zorunluluğunu kaldırdı.

EPDK kararına göre, akaryakıt dağıtım şirketlerinin Taşıt Tanıma Sistemi'nden merkezi olarak uyguladıkları indirimlere bayiler bundan sonraki süreçte katılmak zorunda kalmayacaklar. Dağıtım şirketleri müşterileriyle yapacağı anlaşmalarda sadece kendi kâr oranları (ana dağıtıcı kârı) üzerinden pazarlık yapacaklar.



