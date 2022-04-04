Son dakika: Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber! LPG'nin fiyatı...

Petrol fiyatlarındaki yükselişi takip eden akaryakıt fiyatlarındaki zamlara bir yenisi daha eklendi. Buna göre LPG fiyatlarına 5 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 63 kuruş zam geldi. Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 11,48 liradan 12,11 liraya, Ankara’da 11,36 liradan 11,99 liraya, İzmir’de ise 11,35 liradan 11,98 liraya yükselecek.

ÜST ÜSTE İNDİRİM GELMİŞTİ

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından geçtiğimiz hafta benzin ve motorin fiyatlarına üst üste indirimler geldi. Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19 liraya düştü. Motorin ise 22,23 liradan satılıyor.

BRENT PETROLDE SON DURUM

ABD Başkanı Biden’dan petrol fiyatlarını düşürmek ve enflasyonla mücadeleye destek olmak için rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü kullanıma sunacağını açıklamasının etkisi yeni haftada da sürdü. ABD ham petrol fiyatları geçtiğimiz hafta yüzde 13 gerilemesinin sonrasında yeni güne 100 doların altında başladı. Brent petrol de şu an 107 dolar seviyesinde bulunuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

