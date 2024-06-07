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SON DAKİKA: Akaryakıtta ÇİFTE İNDİRİM! Tabelalar peş peşe böyle değişti (7 Haziran benzin ve motorin fiyatları)

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.06.2024 07:23
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Son dakika haberi… Milyonlarca araç sahibi petrol fiyatlarının 4 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından ‘bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim zam var mı?’ sorusuna yanıt ararken son dakika gelişmesi yaşandı. Araç sürücülerini ilgilendiren haber. Akaryakıtta tabela değişti. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve dolardaki düşüşün ardından benzin ve motorine indirim geldi. (7 Haziran Cuma günü güncel akaryakıt benzin motorin fiyatları)

SON DAKİKA: Akaryakıtta ÇİFTE İNDİRİM! Tabelalar peş peşe böyle değişti (7 Haziran benzin ve motorin fiyatları)

Son dakika haberi...Milyonlarca araç sürücülerinin merakla beklediği son dakika haberi geldi. Akaryakıtta peş peşe indirim geldi. Benzin ve motorine indirim tabelalara yansıdı. Bugünden geçerli olan yeni tarifede benzin grubunda 1 lira 25 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 21 kuruş indirim uygulandı.

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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve dolar kurundaki geri çekilmelerden akaryakıt fiyatları da etkilendi.

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Dün de 1,08 liralık LPG indirimi tabelaya yansımıştı.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 40,05 TL
Motorin fiyatı: 39,13 TL

İSTANBUL AVRUPA

Benzin fiyatı: 40,13 TL
Motorin fiyatı: 39,21 TL

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ANKARA

Benzin fiyatı: 41,13 TL
Motorin fiyatı: 40,20 TL

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İZMİR

Benzin fiyatı: 41,42 TL
Motorin fiyatı: 40,52 TL

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