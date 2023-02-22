Son dakika: Akaryakıtta fiyatlar değişecek! Benzine bu gece indirim geliyor (22 Şubat 2023 Çarşamba güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberi: Araç sahipleri motorin, mazot ve benzin fiyatları için güncel rakamları merak ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde sürücüler, ‘Akaryakıt, mazot, motorin fiyatları ve benzin fiyatı düştü mü, benzinin litresi kaç TL oldu?’ sorularına yanıt ararken son dakika gelişmesi yaşandı. Benzin litre fiyatı için indirim yapılacağı öğrenildi. İşte detaylar…

SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Son olarak 14 Şubat’ta benzin grubunda 1,11 TL, motorin grubunda 1,21 TL fiyat artışı meydana gelmişti. Foreks Haber’in aktardığı habere göre, yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 48 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (22 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL

Benzin: 20,89 TL

Motorin: 21,25 TL

ANKARA

Benzin: 21,14 TL

Motorin: 21,49 TL

İZMİR

Benzin: 21,06 TL

Motorin: 21,56 TL



