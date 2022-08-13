SON DAKİKA: Akaryakıtta fiyatlar tersine dönüyor: Benzine zam gelmişti! Motorin fiyatları da değişiyor…

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına yapılan indirimin ardından petrol fiyatlarının hafta içinde yeniden yükselmesi ve dolar/TL kurundaki hareketlilik ile motorin fiyatına zam yapılmıştı. Bir zam haberi de benzin fiyatı için geldi. Motorine geçtiğimiz gün gelen zammın ardından bu gece yarısı benzinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam yapıldı. Dün benzine gelen zammın ardından motorine de zam geleceği öğrenildi.

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELİYOR

Motorine peş peşe yapılan 1,15 ve 1,00 liralık indirimin ardından önceki gün 81 kuruşluk zam gelmişti. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre salı gününden geçerli 1 lira 26 kuruşluk bir zammın daha geleceği ifade edildi.

ZAM SONRASI YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Pazartesi gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,44 TL’ye, 24,55 TL’ye ve İzmir'de 24,57 TL’ye yükselecek. Dün geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 21,15 TL'ye, Ankara'da 21,28 TL'ye, İzmir'de 21,27 TL'ye yükseldi.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (13 AĞUSTOS CUMARTESİ)

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 21,15 TL

Motorin fiyatı: 23,18 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 21,28 TL

Motorin fiyatı: 23,27 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 21,27 TL

Motorin fiyatı: 23,28 TL

PETROL FİYATLARI YÜZDE 60 ARTTI

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol bu yıl yüzde 60’tan fazla değer kazandı. Mart ayında Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ile 135 dolara yükselen petrol fiyatları küresel büyüme endişelerinin artmasıyla düşüşe geçerek sene başı kazancı yüzde 25’e geriledi. Fiyatları etkileyen bir diğer bileşen olan dolar/TL ise bu yıl yüzde 34 yükseldi. Kur, 18 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

HAZİRAN’DA GERİLEDİ AMA…

Petrol ve kur etkisi ile Haziran’da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere çıktı. Benzin 27,50 TL’yi aşarken motorin 30 TL’yi buldu. Sene başından itibaren yüzde 130 üzerinde fiyat artışı gerçekleşti. Haziran sonrası indirimler ve bugünkü güncel fiyat göz önüne alındığında yüzde 80’e yakın bir fiyat artışı var. Yurt içinde enflasyonun son 24 yıla çıkmasında akaryakıt maliyetleri de en temel etken oldu.



