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Son dakika: Akaryakıtta yeni zam haberi! Benzin sonrası şimdi de motorin fiyatları değişiyor

24.08.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Akaryakıt fiyatarıyla ilgili yeni zam haberi geldi. Brent petrol 100 doların üzerine yükselince gözler akaryakıt fiyatlarına çevrilmişti. Dün benzin fiyatlarına yapılan artışın ardından bu gece yarısından itibaren motorinin litresine de 95 kuruş zam yapılacağı öğrenildi. Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor. 24 Ağustos Çarşamba benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para? İşte detaylar...

Son dakika: Hafta başında yüzde 4’e yakın değer kaybeden brent petrol, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman'ın petrol üretiminin düşürülebileceğine yönelik açıklamasının ardından yeniden yükselişe geçerek 100 doların üzerine tırmandı. Sene başından itibaren yüzde 130 zamlanan akaryakıtta sular haziran ayında bir miktar durulmuştu. Ancak dolar/TL kuru ve brent petroldeki yükseliş benzin ve motorin zamlarını yeniden tetikledi. Benzine dün yapılan zammın ardından motorinin litre fiyatına da zam geleceği öğrenildi.

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SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELİYOR

Geçtiğimiz hafta 77 kuruş ve 1 lira 7 kuruşluk zam yapılan motorinin litre fiyatının bu gece yarısından itibaren 95 kuruş daha artacağı öğrenildi. Dün 80 kuruş zam gelen benzinde ise değişiklik beklenmiyor.

ZAMLAR SONRASI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

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Son zamlarla halihazırda 25 liranın üzerine çıkan motorinin litre fiyatı yeni artışla beraber İstanbul’da 25,98 lira, Ankara’da 26,07 lira ve İzmir’de ise 26,08 liraya yükselecek.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA)

İSTANBUL
Benzin: 21,14
Motorin: 25,03

ANKARA
Benzin: 21,25
Motorin: 25,12

İZMİR
Benzin: 21,25
Motorin: 25,13

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AKARYAKIT VE PETROLDEKİ FİYAT ARTIŞLARI

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol bu yıl yüzde 60’tan fazla değer kazandı. Mart ayında Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ile 135 dolara yükselen petrol fiyatları küresel büyüme endişelerinin artmasıyla düşüşe geçerek sene başı kazancı yüzde 25’e geriledi. Fiyatları etkileyen bir diğer bileşen olan dolar/TL ise bu yıl yüzde 34 yükseldi. Kur, 18 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

Petrol ve kur etkisi ile Haziran’da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere çıktı. Benzin 27,50 TL’yi aşarken motorin 30 TL’yi buldu. Yurt içinde enflasyonun son 24 yıla çıkmasında akaryakıt maliyetleri de en temel etken oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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