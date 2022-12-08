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SON DAKİKA | Akıllar asgari ücrette ama özel sektörde çalışan herkes bunu merak ediyor! Senede üç kez zam ihtimali...

08.12.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de maaşla çalışan vatandaşların gözü kulağı asgari ücretle ilgili yeni gelişmelerde! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunun 2023 senesi asgari ücreti için ortak beklentisinin 7 bin 845 TL olduğunu duyurdu. Özel sektörde çalışanlar ise kendilerine yapılacak zam oranını merak ediyor. Senede iki veya üç kez zam yapmayı düşünen şirketler söz konusu, işte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA | Akıllar asgari ücrette ama özel sektörde çalışan herkes bunu merak ediyor! Senede üç kez zam ihtimali...

Son dakika... Geçtiğimiz yıllarda yılda bir defa güncellenen yemek ve yol gibi yan haklar 2022'de birkaç kez değiştirildi. Şirketlerin büyük çoğunluğu yol ve yemek ücretlerini en az iki defa olmak kaydıyla 2022'de güncelledi. Tüm şirketler arasında günlük yemek çeki tutarları 84 TL'ye yükseldi. Asgari ücretle birlikte özel sektör de zam çalışmalarına başladı.

SON DAKİKA: KRİTİK ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI PAYLAŞILDI, ÖZEL SEKTÖR NE KADAR ZAM PLANLIYOR?

Küresen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Mercer; 2023 Ücret ve Yan Haklar Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı. Türkiye'den araştırmaya katılan şirketlerin sayısı ise 489... Birçok şirket bu araştırmaya göre 2023 senesi için ortalama %61 zam planlıyor.

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OCAK'TA ZAM GELİYOR! %5 İHTİMALLE...

Firmaların %53'ü senede bir kez, %42'si iki kez ve %5'i ise üç ve üzerinde zam yapmyı hedefliyor. Ocak ayında ücret artışı planlayan firmaların oranı ise %85!

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