SON DAKİKA | Akıllar asgari ücrette ama özel sektörde çalışan herkes bunu merak ediyor! Senede üç kez zam ihtimali...

Son dakika... Geçtiğimiz yıllarda yılda bir defa güncellenen yemek ve yol gibi yan haklar 2022'de birkaç kez değiştirildi. Şirketlerin büyük çoğunluğu yol ve yemek ücretlerini en az iki defa olmak kaydıyla 2022'de güncelledi. Tüm şirketler arasında günlük yemek çeki tutarları 84 TL'ye yükseldi. Asgari ücretle birlikte özel sektör de zam çalışmalarına başladı.

SON DAKİKA: KRİTİK ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI PAYLAŞILDI, ÖZEL SEKTÖR NE KADAR ZAM PLANLIYOR?

Küresen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Mercer; 2023 Ücret ve Yan Haklar Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı. Türkiye'den araştırmaya katılan şirketlerin sayısı ise 489... Birçok şirket bu araştırmaya göre 2023 senesi için ortalama %61 zam planlıyor.

OCAK'TA ZAM GELİYOR! %5 İHTİMALLE...

Firmaların %53'ü senede bir kez, %42'si iki kez ve %5'i ise üç ve üzerinde zam yapmyı hedefliyor. Ocak ayında ücret artışı planlayan firmaların oranı ise %85!