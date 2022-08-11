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Son dakika: Alkol fiyatlarına bir zam daha! "Fiyatı 500 lira arttı"

11.08.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş alkol fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Aybaş zammın bir grupta geçerli olduğunu belirtti. Son fiyat artışlarıyla birlikte 2022 yılında alkole toplam 6 kez zam yapılmış oldu. İşte alkol zammı için son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Alkol fiyatlarına bir zam daha! "Fiyatı 500 lira arttı"

Son dakika haberi: Alkole bir zam daha! Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bazı alkollü içeceklere zam daha geldiğini duyurdu.

Aybaş, yaptığı açıklamada bir içki grubundaki viski, votka ve likörlere zam yapıldığını belirtti. Aybaş'ın açıklamasına göre eski fiyatı 5 bin lira olan bir viskiye 500 lira, diğer ürünlere 100 lira zam geldi.

DFD

BU YIL YAPILAN 6. ZAM

Enflasyonun yüksek oluşuyla beraber ÖTV'de de artışın yaşandığı 2022 yılında alkol fiyatlarına toplam 6 kere zam yapıldı. Son zam 18 Temmuz itibarıyla yapılmıştı.

ALKOLE ALIŞTIRMADA ETKİLİ OLDUĞU İÇİN ÖTV DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete’de yayımlanan kararda alkolde ÖTV oranları değişikliğine gidildiği duyurulmuştu. Açıklamada, “Söz konusu mamullerin gençleri alkole alıştırmada etkili olduğu, içiminin kolaylaştırılması için içine şeker, aroma ve gaz basıldığı, fiyatının alkol derecesi düşük diğer içkilere nazaran düşük olması nedeniyle erişiminin kolay olduğu gözlemlendiğinden, litre başına uygulanan asgari maktu vergisinde değişiklik yapıldı” ifadeleri kullanılmıştı.

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alkol viski Zam Özgür Aybaş votka
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