SON DAKİKA: Alkol ve sigaraya enflasyon değil ‘alıştırma’ zammı! Bakın fiyatlar ne kadar artacak...

Temmuz ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla vatandaşın cebine giren para da harcamaları da artacak. Milyonlarca kişinin maaşı enflasyon farkı nedeniyle artacak. Ancak bazı ürünlerin vergi oranları da bu ayda belli olacak. Ekonomistler yılın ilk dört ayında enflasyon farkının şimdiden yüzde 40’a yaklaştığını, bu rakamın 6 ay sonunda yüzde 60’ı aşacağını belirtiyor.

Bu da birçok üründe olduğu gibi alkol ve sigara fiyatlarına da yeni bir zam geleceği ihtimalini gündeme getiriyor. Geçtiğimiz ay tütün ürünlerinde ÖTV matrahlarının artmasının ardından hali hazırda ocak ayından bu yana 6 lira zam yapılan sigara fiyatları 2 lira daha artmıştı. Haziran enflasyonunun belli olmasıyla sigaraya yeniden zam gündeme gelecek

Ayrıca geçtiğimiz ay 2206.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu meyve şarabının asgari maktu vergi tutarı yüzde 70 artırılarak 17, 3457 liradan 28,5849 liraya yükseltilmişti. Ancak öyle görünüyor ki bundan sonra durum daha vahim olacak. Bunun nedeni ise her 6 ayda bir bu iki alanda yapılan otomatik vergi zamları. Eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ertelemezse yasa gereği temmuzda alkol ve sigaraya 6 aylık ÜFE oranında zam gelecek.

ALKOLE ALIŞTIRMADA ETKİLİ OLDUĞU İÇİN ÖTV DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Ancak meyve şarabı ve tütünde ÖTV'yi arttıran kararın alınma gerekçesine bakılırsa bu durum çok da söz konusu olmayabilir. Resmi Gazete’de yayımlanan kararın açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

“Söz konusu mamullerin gençleri alkole alıştırmada etkili olduğu, içiminin kolaylaştırılması için içine şeker, aroma ve gaz basıldığı, fiyatının alkol derecesi düşük diğer içkilere nazaran düşük olması nedeniyle erişiminin kolay olduğu gözlemlendiğinden, litre başına uygulanan asgari maktu vergisinde değişiklik yapıldı.”

YÜKSEK ALKOLLÜ İÇECEKLERE 100 LİRA ZAM YOLDA

Yapılacak vergi oran artışı ile yeni fiyatlar bira, şarap gibi alkollü içeceklere 10-20 lira arasında zam gelecek. Yüksek alkollü içeceklerde ise bu rakam 100 lirayı aşabilecek. Böylece ÖTV yüzde 60 artınca bira fiyatı en az 12, şarap fiyatı 23 lira yükselmiş olacak. Biranın ÖTV tutarı şu anda 3,52 lira. Temmuzda muhtemelen 5,63 lira olacak. Taze şarapta ise vergi 17,34 lira. Burada hesap direkt yansıtılıyor. Ancak şaraplar genellikle 70 cl'lik şişelerde satıldığı için fiyata yansıması 23 lira oluyor. Tabii 1 litrelik şaraplarda fiyat 33 liraya çıkıyor.

Yüksek alkollü içkilerde artış daha da fazla olacak. Yüksek alkollü içkilerde ÖTV şu anda 481,98 lira. Muhtemelen yüzde 60 artışla bu rakam 771,16 olacak. Bu durumda ÖTV ve artan ÖTV'nin KDV'si toplam 96 liralık bir vergi artışına neden olacak. Yani eğer üreteciler kendi zamlarını yapmazlarsa rakı, votka, viski ve cin gibi içkiler en az 96 lira zamlanabilir. Böylece 279 lira olan 70'lik rakı fiyatı 375, 310 lira olan votka fiyatı 406 ve 380 lira olan viski fiyatı ise 476 liraya ulaşacak. Bu rakamların üzerine şirketler de enflasyon farkını eklediğinde daha da fazla zam yapılma ihtimali bulunuyor.



