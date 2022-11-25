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SON DAKİKA ALTIN BİLEZİK FİYATLARI! 25 Kasım 2022 14,18,22 ayar ALTIN BİLEZİK ne kadar, kaç TL?

25.11.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika altın fiyatları tüm küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararının ardından altın fiyatlarının güne nasıl başladığı sorgulanıyor. Haftaya yatay seyirle başlayan altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yukarı yönlü ivme kaydetmeye başladı. Peki, güncel altın bilezik fiyatları nedir? 25 Kasım 2022 14,18,22 ayar ALTIN BİLEZİK ne kadar, kaç TL? İşte tüm merak edilenler...

SON DAKİKA ALTIN BİLEZİK FİYATLARI! 25 Kasım 2022 14,18,22 ayar ALTIN BİLEZİK ne kadar, kaç TL?

Güncel altın fiyatları tüm altın alıp satacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararını açıklamasının ardından gözler altın fiyatlarına çevrilmiş durumda. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'e göre bu hafta yatırımcılar önemli fırsatlar yakalayacaklar. Peki, son dakika altın, bilezik fiyatları ne kadar? İşte 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ile canlı ve anlık takip sayfası...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik bugün 959,69'den alınırken 1.023,69 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

18 ayar altın bilezik 767,94 TL'den alınıyor ve 768,05 TL'den satılıyor.

bilezik3

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

14 gram altın bileziğin alış fiyatı 581,85 TL, satış fiyatı ise 695,16 TL oldu.

25 KASIM CUMA ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

25 Kasım Pazartesi günü altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yukarı yönlü ivme kaydetmeye başladı.

ALTIN 1

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 1.051,97 TL alış, 1.052,12 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını 6.849,00 liradan alınıyor, 6.934,00 liradan satılıyor.

ALTIN 2

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 3.424,00 liradan alınıyor, 3.479,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın bugün 1.701,00 liradan alınıyor, 1.739,00liradan satılıyor.

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