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Son dakika: Altın düşecek mi yükselecek mi? Gram altın için analistlerden flaş tahmin: Dolardan kaçan...

01.06.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın fiyatları için yatırımcıların fiyat araştırmaları devam ederken analistlerden son dakika açıklamaları peş peşe geldi. "Altın fiyatı düşecek mi, yükselecek mi?" sorusuna yanıt veren analistler haziran ayının önemine vurgu yaptı. Gram altın fiyatı içinse yeni bir tahmin geldi... İşte altın piyasasında günün öne çıkan gelişmeleri ve güncel ons altın, gram altın fiyatları...

Son dakika: Altın düşecek mi yükselecek mi? Gram altın için analistlerden flaş tahmin: Dolardan kaçan...

Son dakika: Altın fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmelerini araştıran vatandaşlar için yeni bir tahmin geldi. Küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon endişeleri varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, petrol fiyatlarında dünkü haber akışıyla artan oynaklık yatırımcıların risk iştahını törpülüyor.

Sinem Eryılmaz / Mynet

Dün ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell enflasyon konusunu konuşmak üzere bir araya gelirken, Biden, yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadele planının Fed'in bağımsızlığına saygı duymakla başladığını belirtti. Fed'in görevinin enflasyonu düşürmek olduğuna dikkati çeken Biden, kendisinin ise Fed'e görevini yapabilmesi için gerekli imkanları sağlamakla sorumlu olduğunu ifade etti.

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Öte yandan, Biden ABD basınına yazdığı bir makalede Ukrayna'ya gelişmiş roket ve mühimmat yardımı yapacağını açıklarken, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle atılan adımlar varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Analistler Rusya ve Avrupa Birliği arasındaki petrol ambargosu kararı ve Çin’deki koronavirüs gelişmelerinin, enflasyon endişesini daha da güçlendirmesi sebebiyle küresel piyasalarda risk iştahının düşük seyrettiğini belirtti.

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ONS ALTIN DÜŞÜŞTE

Geçtiğimiz ay başında 1900 seviyesinde bulunan sarı meral 16 Mayıs’ta dolar endeksinin 20 yılın zirvesine çıkmasıyla 1786 dolara kadar gerilemişti. Bu seviyeden sonra toparlanmaya çalışan ons altın bir miktar yükseldi. Ancak ABD tahvil getirilerinde bu hafta yaşanan artış da faiz getirmeyen değerli metalin cazibesini daha fazla kaybetmesine katkıda bulundu. Ons altın fiyatı 1.830 doların altını test ederek 19 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye geldi.

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GRAMDA SINIRLI KAYIP

Ons altın fiyatındaki düşüş gram altın fiyatının yönünü sabahın ilk saatlerinde eksiye döndürmüştü. Ancak bir süredir 960-980 lira aralığında hareket eden gram altın, dolar kurunun 16,40 seviyesinin üstüne yükselmesiyle güne 969 liradan başlamasının ardından şu sıralar 970 liradan alıcı ile buluşuyor.

ALTIN DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatları için OANDA kıdemli analisti Jeffrey Halley yaptığı değerlendirmesinde, “Altının mayıs ayındaki performansı genel olarak hayal kırıklığı yarattı ve doların güçlenmesinin ilk işaretinde ani bir zayıflık gösterirken, dolar zayıflığı veya düşük ABD tahvil faizleri üzerinden önemli kazanımlar elde edemedi. Bu durum, her ikisi de tersine dönerse ileride daha fazla zayıflık olacağına dair bir uyarıdır. Doğu Avrupa’da gerilimlerde keskin bir artış olmadıkça altının aşağı yönlü düzeltmesinin haziranda devam edebilir” ifadelerini kullandı.

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GRAM ALTIN FİYAT TAHMİNİ

Gram altının şu anda önemli bacağı olan Dolar/TL’de yükselişin başladığını söyleyen Ekononist Tuna Kaya, bu etkiyle gram altının yükselişinin devam ettiğini kaydediyor. Kaya, “İlk destek bölgesi 960 TL, direnç ise 988 TL seviyesinde bulunuyor. Bu aşılırsa 1.000 TL olur. Bu da aşarsa 1.020 TL seviyesine gelir. Fed faiz artırımlarını durdurursa altında yükseliş daha fazla tetiklenecek. Yatırımcıların enflasyondan korunmak için gram altın almaları lehlerine olur” dedi.

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DOLARDAN KAÇAN ALTINA SIĞINACAK

Ekonomist Devrim Akyıl ise haziran ayının önemine dikkat çekerek, Dolar/TL için 16,40 TL’nin kısa vadede kritik bir alan olduğunu, ancak trendin kuvvetli bir şekilde yukarı doğru devam ettiğini belirtiyor. Ekonomiste göre, Dolar/TL’de yukarı yönlü bir sıçrama olmadan müdahale biraz zor. Devrim Akyıl, 18,40 seviyesinden sonra doları 23,50 seviyesinin beklediğini iddia ediyor. Ekonomiste göre, bu ortamda, en çok sığınılacak ürün fiziki gram altın. Devrim Akyıl, gram altında ise 1.160 TL seviyesini işaret ediyor.”


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