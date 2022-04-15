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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 15 Nisan 2022! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? 15 Nisan 2022 Cuma

15.04.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 15 Nisan 2022 günü de alım satım yapmak isteyen kişiler ile yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı düğün sezonunun yaklaşması sebebiyle de merak konusu oldu. Peki Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? 15 Nisan 2022 Cuma gününün güncel fiyatları haberimizde...

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 15 Nisan 2022! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? 15 Nisan 2022 Cuma

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 15 Nisan 2022 Cuma günü yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ile alım-satım yapacak kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. 15 Nisan 2022 Cuma tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 15 Nisan 2022 Cuma tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı...

15 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 927,56 TL

Gram altın satış: 928,31 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 6.018,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.070,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 3.014,00 TL

Yarım altın satış: 3.046,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.507,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.523,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.994,00 TL

Tam altın satış: 6.052,00 TL

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın
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