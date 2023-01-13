SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Bugün altın bilezik fiyatı ne kadar? 13 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Güncel altın alıp satacak olan vatandaşlar son dakika altın fiyatlarını araştırıyorlar. Ons altın fiyatı bin 896 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın bin 145 liradan alıcı buluyor. Peki, Bugün altın bilezik fiyatı ne kadar? 13 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı kaç TL? İşte tüm ayrıntılar...

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22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.053,39 TL'den alınırken 1.121,95 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 834,30 TL iken satışı ise 834,40 TL oldu.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 639,47 TL'den alınıyor ve 769,39 TL'den satılıyor.

