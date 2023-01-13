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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Bugün altın bilezik fiyatı ne kadar? 13 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

13.01.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika altın fiyatları tüm yatırımcıların gündeminde. Son günlerde hareketli günler geçiren altın uzun vadede yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Gram altın bugün bin 145 seviyesinden güne başladı. Peki, Bugün altın bilezik fiyatı ne kadar? 13 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı kaç TL? İşte tüm merak edilenler...

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Bugün altın bilezik fiyatı ne kadar? 13 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Güncel altın alıp satacak olan vatandaşlar son dakika altın fiyatlarını araştırıyorlar. Ons altın fiyatı bin 896 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın bin 145 liradan alıcı buluyor. Peki, Bugün altın bilezik fiyatı ne kadar? 13 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı kaç TL? İşte tüm ayrıntılar...

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN BİLEZİK

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.053,39 TL'den alınırken 1.121,95 TL'den satılıyor.

altın bilezik fiyatları

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 834,30 TL iken satışı ise 834,40 TL oldu.

ALTIN BİLEZİK2

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 639,47 TL'den alınıyor ve 769,39 TL'den satılıyor.

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