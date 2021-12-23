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Son Dakika Altın Fiyatları... Gram altın 600 liranın altına indi

23.12.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika altın fiyatları haberi... Gram altın fiyatları bin liranın üstüne çıktıktan sonra haftaya düşüşle başladı. Dolar/TL kurundaki sert dalgalanmalardan etkilenen altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Gram altın bugün en düşük 594 TL seviyesini gördü. Böylelikle pazartesi gününden itibaren 466 liralık kayıp yaşandı.

Son Dakika Altın Fiyatları... Gram altın 600 liranın altına indi

Son Dakika Altın Fiyatları Haberleri: Altın fiyatları ABD Başkanı Joe Biden’ın ekonomi takvimindeki belirsizlikler ve yatırımcıların küresel piyasalara odaklanmasıyla birlikte gerilemeye başladı. Güne 700 lira seviyelerinde başlayan gram altında düşüş devam ediyor. Gram altın bugün en düşük 594 TL seviyesini gördü.

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ONS ALTINDA SON DURUM

Fed toplantısının ardından yaşadığı belirsizliği kaldıran ons altın 1.800 doların üzerinde kapatmıştı. Son bir aydır ilk kez haftayı kazançla kapatan ons altın bu hafta düşüşle başlasa da bugün 1.808,50 dolar seviyesine kadar tırmandı. Ons altın bugün 1.805 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ

GRAM ALTIN DÜŞÜŞTE

Gram altın geçen haftayı 950 TL'den kapatarak dolar/TL'deki yükselişi izledi. Hafta başında bin lira seviyesinin üstünü gören gram altın, dolar/TL kurundaki dalgalanmadan etkilenerek bugün en düşük 594 TL seviyesini gördü.

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gram altın
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