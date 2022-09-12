SON DAKİKA | Altın fiyatları için tamam-devam haftası! ‘Bu senaryoda’ diyerek açıkladılar: 3 gün 3 kritik veri...

Son dakika: Altın fiyatları için son dakika gelişmeleri yarınki ABD enflasyon verisi öncesinde yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ABD enflasyon verisi öncesi ve Avrupa’daki merkez bankası yetkililerinin daha fazla faiz artışının yolda olduğuna dair sinyaller vermesiyle altın fiyatları yatay bir seyir izledi. Ons altın bugün 1726 dolar seviyesinin üzerini gördü. Altının gram fiyatı ise 1009 liradan alıcı ile buluşuyor.

Küresel piyasalarda, geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikasına ilişkin belirsizlikleri büyük oranda ortadan kaldırmasıyla artan risk iştahı yeni haftaya da taşınırken, bu hafta ABD'de enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

FED FİYATLAMASI BİTTİ, DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDEN ÇEKİLDİ

Geçen hafta bir konferansta konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonu düşürmeye güçlü bir şekilde bağlı olduklarını dile getirdi.

Powell'ın konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan birçok Fed yetkilisi ultra şahin duruşlarını koruduklarını gösteren yorumlar yaparken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda belirsizlikler ortadan kalktı. Buna göre, para piyasalarında Fed'in gelecek hafta yüzde 90 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, gelecek aya ilişkin beklentiler de şekillenmeye başladı. Fed'in ekimde yüzde 79 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz artışı yapacağı beklentisi öne çıkarken, 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali de yüzde 12 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, Fed'in bu ayki toplantıda alacağı kararların piyasalarda büyük oranda fiyatlanmasıyla dolar endeksi 20 yılın zirvesinden geri çekilirken, yeni haftaya da düşüşle başlayarak 108,8 seviyesinde dengelendi.

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Bu hafta ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin ekim toplantısına yönelik beklentileri daha da şekillendirmesi bekleniyor. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, salı günü Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayınlayacak. Beklentiler, aylık bazda TÜFE’nin yüzde 0,1 düşmesi yönünde. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan Çekirdek TÜFE’nin yüzde 0,3’te değişmeden kalması bekleniyor.

ALTINDA RALLİ TAHMİNİ

FOMC politika yapıcıları Eylül ayında 75 baz puanlık bir faiz artışını onaylamaktan kaçındı. Bu yüzden analiste göre, yumuşak bir enflasyon raporunun, 50 baz puan olasılığını artırması mümkün. Bu kapsamda yapılan değerlendirmede analistler şunları dile getiriyor:

“Bu senaryoda ABD t-tahvil getirilerinin keskin bir şekilde düşmesi ve altında belirleyici bir ralliyi tetiklemesi muhtemel. Öte yandan, beklenenden daha güçlü olan tüfe verileri 75 baz puanlık bir faiz artışı sağlayabilir. Bu da altının kuzeye dönmesine izin vermeyebilir. Bununla birlikte, piyasaların zaten aşırı büyük bir artışı kabul etti. Bu yüzden, muhtemelen doların potansiyel kazanımlarının sınırlı kalacağını belirtmekte fayda var.”

PERŞEMBE VE CUMA VERİLERİ ALTIN İÇİN ÖNEMLİ

Ağustos Perakende Satış rakamları ABD ekonomisinde Perşembe günü açıklanacak. Ancak analistler, fiyat değişikliklerine göre ayarlanmadıkları için yatırımcıların bu verilere tepki vermesini pek olası görmüyor. Cuma günü, Ağustos ayında Çin’den gelen Sanayi Üretimi ve Perakende Satış verilerine yeni bir ivme kazandırmak için bakılacak. Her iki verinin de Temmuz ayında kaydedilenden daha güçlü bir genişleme ortaya çıkarması bekleniyor. Analiste göre, bu rakamlar hayal kırıklığı yaratırsa, yatırımcıların altın talebinde istikrarlı bir toparlanma umudunu yitirmesi olası. Bu nedenle, altının talep bulmakta zorlanması muhtemel.

ENFLASYON ANKETİ YOLU BELİRLEYECEK

Son olarak, Michigan Üniversitesi’nin flaş Eylül Tüketici Duyarlılığı Endeksi raporu Cuma günü yayınlanacak. Piyasa katılımcılarının, Güven Endeksi başlığından ziyade anketin uzun vadeli enflasyon beklentileri bileşenine dikkat etmesi muhtemel. Analistler, 5-10 yıllık tüketici enflasyon beklentilerindeki düşüşün dolara zarar vermesini olası görüyor. Ancak, beklenmedik bir artışın doların güçlenmesine ve altın fiyatları üzerinde ağırlık kazanmasına yardımcı olacağını kaydediyor.



