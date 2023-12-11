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Son dakika: Altın fiyatları için ‘tüm şartlar oluştu’ dedi: Rekordan düşüş sonrası herkes bunu merak ediyordu: Uzman isimler 2024 altın tahmini için rakam paylaştı

11.12.2023 08:28 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi… Altın fiyatları grafiği terse döndü. Peş peşe yaşanan rekorların ardından ons altın 2000 doların altına kadar geriledi. Gram altın fiyatları da altının ons fiyatındaki düşüşe katılarak rekor seviyeden uzaklaştı. Piyasada yaşanan bu dalgalanmanın ardından uzman isimlerden dikkat çeken açıklama geldi. İslam Memiş ve Mehmet Ali Yıldırımtürk gram altın için tahminlerini paylaştı. İşte 11 Aralık Pazartesi canlı, anlık, güncel rakamlar…

Son dakika: Altın fiyatları için ‘tüm şartlar oluştu’ dedi: Rekordan düşüş sonrası herkes bunu merak ediyordu: Uzman isimler 2024 altın tahmini için rakam paylaştı

Son dakika… Altın fiyatları geçtiğimiz hafta peş peşe rekor kırarak yatırımcısını heyecanlandırmıştı. Ancak yurt içinde gram altın fiyatı ons altın fiyatına eş zamanla düşüş yaşadı. Piyasada yaşanan bu hareket sonrası ‘altın düşer mi, yükselir mi?’ sorusu merak edilirken para piyasası uzmanları Mehmet Ali Yıldırımtürk ve İslam Memiş 2024 altın tahminlerini paylaşıp, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu…

GRAM ALTIN (49)

ABD ENFLASYONU BEKLENİYOR

Bu haftanın veri gündeminin başında yarın açıklanacak ABD enflasyonu ve Çarşamba açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı toplantısı yer alıyor. Salı 16.30’da açıklanacak Kasım ABD enflasyonunun aylık bazda değişmemesi, yıllık bazda ise yüzde 3.1 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Kasım’da çekirdek enflasyonun ise yüzde 4.0’da sabit kalması öngörülüyor.

Ekim’de tüketici enflasyonu yüzde 3.2 olarak açıklanmıştı.

Beklentilere paralel bir gerçekleşmenin Fed’in Aralık toplantısında da faizleri yüzde 5.5 seviyesinde sabit tutması beklentisini kuvvetlendireceği ifade ediliyor.

DOLAR (1)

FED FAİZ KARARI AÇIKLANACAK

Çarşamba akşam 22.00’de açıklanacak Fed kararının faizlerde değişiklik yapılmaması yönünde olması bekleniyor. Ancak faiz kararı kadar önemli olacak bir diğer veri seti Fed üyelerinin beklentileri olacak.

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AVRUPA MERKEZ BANKASI DA PİYASALARIN ODAĞINDA

Perşembe 16.15’te açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı da yakından takip edilecek. AMB’nin de faizleri yüzde 4.5 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Avrupa'daki ekonomik zayıflık AMB’nin enflasyonda yüzde 2 hedefini yakalamasına yardımcı olacak gibi görünüyor. AMB başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının ekonomik aktivitede hafif toparlanma nedeniyle temkinli olabileceği kaydediliyor.

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GRAM ALTIN VE DOLARDA SON DURUM

Tüm bu gelişmelerle bir süredir piyasa, parasal sıkılaşmanın sonunu fiyatlıyordu. Fed temkinli olmaya devam ederken, piyasadaki ayrışma Cuma günü itibarıyla son buldu. Piyasanın romantizmi ABD tarım dışı verisi ile dağıldı. Piyasa Fed’in yanına yaklaştı.

Bu sabah global piyasalarda risk iştahı karışık. Dolar Endeksi 104,05 seviyesinde bulunuyor. Yurt içine bakıldığında ise dolar/TL kuru 29 lirayı aşmasının ardından bir miktar çekilerek bu sınırın altına geriledi. Euro/TL kuru da aynı dakikalarda 31,19 TL’den değerlendi.

PİYASA DOLAR

Altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta tüm zamanların zirvesini 2.130 dolara taşımıştı. Bugüne bakıldığında 2000 doların altına kadar geri çekilme görülüyor. Yurt içinde gram altın fiyatları da bu düşüşten nasibini almış durumda. Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, bu hafta başında kırmızıya düştü. Altının gram fiyatı 1859 liraya kadar geriledi.

ALTIN

ALTIN FİYATLARINDA YENİ DENGELENME DÖNEMİ

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, İç piyasada dolar/TL ile şekillenen bir piyasa olduğunu ve yıl sonunda gram altının 2000 TL seviyesini göreceğini ifade etti. Altın fiyatlarının yeni bir dengelenme döneminde olduğuna vurgu yapan uzman isim, yatırımcının ilgisinin devam ettiğini ancak geçen seneye göre bu durumun daha az olduğunu söyledi.
5 bin liralık emekli ikramiyesinin altın alımlarına destek olacağının altını çizen Yıldırımtürk, Türk Lirası mevduat faizlerinin yükselmesi nedeniyle 1’den fazla evi olanların konutlarını satışa çıkardığını, bunları almak isteyenlerin de elindeki altın ile dövizi bozdurduğunu belirtti. Fiyatlardaki dengelenmenin de buradan kaynaklandığını ifade etti.

GRAM ALTIN (22)

İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Piyasa Uzmanı İslam Memiş ise, “Aralık ayı ABD verileri için önemli. Cuma günü Tarım dışı istihdam verileri açıklanmıştı. Veri etkisiyle tekrar 2 bin dolar seviyesine gerileyen ONS altın gördük. Bu geri çekilmeler normal. Çok hızlı yükselişler vardı. Beraberinde kar satışlarının gelmesi normal. Enflasyon verisinden sonra yine bir dalgalanma olabilir altın fiyatlarında. Yani 1980-2080 dolar aralığında kısa vade için takip etmeyi sürdüreceğiz. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Fed'in pas geçmesi bekleniyor. Tekrar faizleri 2024 yılının ilk çeyreğinde 25 baz puan faiz indirimi yapması bekleniyor. Piyasanın genel kanısı bu yönde. 1980-2080 dolar aralığını takip edeceğiz ama 2024 yılı içerisinde 2350 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerin olma olasılığı güçlü. Altın fiyatlarını yükselten bütün şartlar oluşmaya başladı. Yine dünyadaki Merkez Bankaları'nın faiz artırımını bitirdiği faiz indirimlerine başlayacağı jeopolitik gerilimlerinin devam ettiği bir süreç var karşımızda. Aralık ayı çok güzel bir geri çekilmeyle birlikte bir fırsat oluşumunda. Bu düşüşler kalıcı değil tekrar 1900-2000 arasında yılı tamamlarız TL fiyatında” dedi.

GRAM ALTIN (27)

Gram altın fiyatı için tahminini de açıklayan Memiş, “Hedef 2000 TL seviyesi ve 2024 yılının ilk çeyreğinde 2000-2250 TL seviyesinde görmeye devam edeceğiz ve 2024 yılının tamamına baktığımızda özellikle yaz aylarına baktığımız zaman bu yükselişlerin 2500 TL devamında 2700 lira seviyesine yükselme ihtimali var. Hem döviz kuru seviyesinde hem ons altın gram altını pozitif yönde destekleyeceğini söyleyebilirim” şeklinde değerlendirmede bulundu.


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