Son dakika: Altın fiyatları için Wall Street'ten dikkat çeken tahmin: Gelecek hafta...

Son dakika: Altın ve dolar fiyatları hafta sonu da araştırılmaya devam ediyor. Haftaya 14,97’den başlayan dolar/TL kuru dün 15,56’ya çıkarak 20 Aralık sonrası en yüksek seviyeyi gördü. ABD’de TÜFE’nin ardından ÜFE’nin de beklenen düşüşü göstermemesi piyasalarda şahin Fed ve resesyon fiyatlamasını artırdı. Dolar göstergesi ise 105,0 seviyesine yaklaşarak 20 yılın zirvesine çıktı. EUR/USD paritesinin 1,0350’ye gerilemesiyle gelişen ülke paralarındaki oynaklık arttı. TL, yüksek enflasyon ve düşük faiz nedeniyle kırılganlaşırken üzerindeki baskı arttığı için gelişen ülke paralarına göre negatif ayrışıyor.

Piyasaların kapalı olduğu 14 Mayıs Cumartesi günü dolar/TL kuru 15,47 liradan değerleniyor. Euro/TL ise 16,11 lira seviyesinde.

14 HAFTANIN EN DÜŞÜK ALTIN FİYATI

ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısında son 20 yılın en güçlü seviyelerinden işlem görmeye devam etmesi, altına olan talebi azaltmaya devam ediyor. Ons altın Haziran 2021’den bu yana üst üste dördüncü haftalık düşüşünü ve en kötü haftalık performansını gerçekleştirdi. Altın fiyatları, dirençli gözüken dolar endeksi karşısında 1810 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlanıyor. ABD tahvil piyasalarındaki fiyat hareketi de bu hafta ons altın için olumsuz oldu.

Ons altın dün 1798 dolara gerileyerek 4 Şubat sonrası en düşük seviyeyi gördü. Bu hafta yüzde 4,5 değer kaybeden kıymetli metal şu sıralar 1810 dolar seviyelerinde bulunuyor. Ons altın bu haftaki kayıplarıyla beraber sene başı getirisini de sildi ve yıllık bazda yüzde 1,3 negatif tarafa geçti.

WALL STREET ANALİSTLERİNDEN ALTIN TAHMİNİ

Bu hafta 17 Wall Street analisti Kitco’nun altın anketine katıldı. Katılımcılar arasında, iki analist yani yüzde 12’si altının önümüzdeki hafta yükselmesi çağrısında bulundu. Aynı zamanda 12 analist yani katılımcıların 71’i, kısa vadede altın için düşüş eğilimindeydi. Üç analist yani yüzde 18’i ise fiyatlar konusunda tarafsızdı.

Bu arada, çevrimiçi Main Street anketlerinde 932 oy kullanıldı. Bunların 481’i yani yüzde 51’i altının önümüzdeki hafta yükseleceğini düşünüyor. 286 seçmen yani yüzde 31 daha düşük oy verirken; 165 seçmen, yani yüzde 18, kısa vadede tarafsız kaldı. Bireysel yatırımcılar kısa vadede altın konusunda yükselişe devam etse de, duyarlılık, yüzde 61’in yükseliş gösterilen geçen haftaki verilerden keskin bir şekilde düştü.



