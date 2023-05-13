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SON DAKİKA: Altın fiyatları seçim sonrasında ne olur? Beklenti yüksek! İslam Memiş, ‘Pazartesi bambaşka bir piyasayı konuşacağız’ diyerek uyardı

13.05.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türkiye yarın yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidecek. Son haftalarda dünyada yaşanan gelişmelerin yanı sıra seçim nedeniyle piyasalar oldukça hareketli günler geçirdi. Yatırımcıların en çok merak ettiği ise, ‘Seçim sonrası altın fiyatları ne olur?’ sorusu oldu. Ekonomist Tunç Şatıroğlu altın için beklentisinin yüksek olduğunu vurgularken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, “Pazartesi bambaşka bir piyasayı konuşacağız” diyerek yatırımcıya uyarıda bulundu.

SON DAKİKA: Altın fiyatları seçim sonrasında ne olur? Beklenti yüksek! İslam Memiş, ‘Pazartesi bambaşka bir piyasayı konuşacağız’ diyerek uyardı

Son dakika: Altın fiyatları haftayı düşüşle kapattı. ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin belirsizlik altının ons fiyatını baskılıyor. ABD enflasyon verilerinin ardından 2085 dolara yükselerek rekor seviyeyi gören ons altın fiyatı, piyasaların ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirimi beklentilerini yeniden değerlendirmesiyle bu haftaki tüm kazancını geri verdi. Perşembe günü sert bir dönüş yaşayan altının ons fiyatı 2007 dolara kadar geri çekildi. Gram altın fiyatı da ekranlar 1262 liraya kadar düşüş yaşadı ancak kuyumcularda durum farklı. Altının gram fiyatı Kapalıçarşı’da 1450 lira seviyelerinden satışa sunuldu.

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PİYASALARIN YÖN ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Analistler, ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin yön arayışının devam ettiğini belirterek, süregelen belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırabileceğini kaydetti. Öte yandan piyasalarda Fed’in Haziran ayında faizleri sabit tutma olasılığı yaklaşık yüzde 92 olarak fiyatlanırken, bu yıl faiz indirimi beklentileri de azalmış durumda.

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TÜM DÜNYADA TALEP 13 AYIN ZİRVESİNDE

Yatırımcılar tüm dünyada yaşanan bu belirsizliğe karşın güvenli liman olarak altın talebini bir hayli artırmış durumda. 10 Mayıs haftasında dünya piyasalarında nakite geçiş yavaşlarken, yatırımcılar tahvil, hisse senedi ve altın aldılar. BofA Global Research tarafından EPFR verilerinden derlenen rapora göre, altına 1,3 milyar dolar yöneldi ve 2022 Nisan'dan bu yana görülen en büyük sermaye girişi olarak kayıtlara geçti.

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ALTIN FİYATLARI SEÇİM SONRASI NE KADAR OLUR?

Altın piyasasında dalgalı bir dönem yaşanırken Türkiye’de ise bir başka hareketlilik söz konusu. Türkiye yarın yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidiyor. Yatırımcılar seçim öncesi güvenli liman olarak gördükleri yatırımlık altın alımını ikiye katlarken, seçim sonrası senaryoları araştırıyor. ‘Altın fiyatları seçim sonrası ne olur’ sorusuna yanıt arayan altın yatırımcıları için iki uzman isimden kritik uyarılar peş peşe geldi.

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PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT!

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, seçim sonrasında ons altında beklentisinin yüksek olduğunu dile getirirken, özellikle yılın ikinci yarısında altının ons fiyatında yükseliş yaşanabileceğini belirtti.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, “Korku ve panikle o kadar çok alım yapan oldu ki uyarılar havada kaldı. Sanki herkes seçim haftasını bilerek bekledi. Bu durumu anlamak imkânsız. Bu döviz ve altın alımı yapanların cesareti bir başka. Neyse, 1-2 hafta içinde sonucu hep beraber göreceğiz. Kim kazandı, kim kaybetti? Seçimden önce son gün. Pazartesi günü bambaşka bir piyasayı konuşacağız” ifadelerini kullandı.

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ANZ’DEN ALTIN TAHMİNİ

Öte yandan Avustralya Merkezli ANZ analistleri ons altın için 2023 yıl sonu tahminlerini yukarı yönlü revize ettiler.Fiyatlardaki aşağı hareketin alım fırsatı yarattığını değerlendiren ANZ analistleri, altın için 2023 sonu tahminlerini 2050 dolar/ons seviyesinden 2100 dolara çıkardılar. Dev banka, 2024 ilk çeyrekte altında ons fiyatının jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının alımlarının etkisiyle 2120 dolara ulaşacağı da öngörüldü.

ALTIN


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