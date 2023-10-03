Son dakika: Altın fiyatları sert düştü! 24 Ağustos’tan bu yana ilk, uyarı üstüne uyarı geldi: O rakamın da altına gerileyebilir…

Son dakika: Asya'da erken saatlerde gerçekleşen işlemlerde 1815,31 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, tepki alımları ile toparlanmaya çalışıyor.

Fed yöneticilerinden gelen bu yıl bir faiz artırımı daha olabileceği sözleri sonrasında güçlenen ABD doları ve yükselen ABD Hazine kağıdı getirileri ile gerileyen ons altın, şu sıralarda düne göre 1838 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI TAHVİL BASKISI ALTINDA

ANZ analistleri yayınladıkları araştırma notunda, ons altının, Fed yetkililerinden gelen şahin sinyallerin artmasıyla son yılların en yüksek seviyelerine çıkan ABD Hazine tahvil getirilerinin baskısı altında olduğunu savundular.

“FİYATLAR DAHA DA GERİLEYEBİLİR”

Oanda kıdemli analisti Edward Moya da, yatırımcıların 10 yıllık ABD Hazine getirisinin yüzde 5 bölgesini test etmeye hazır olduğunu düşünmeye başlaması halinde altın fiyatlarının daha kırılgan hale gelebileceğini ve 1.800 doların altına düşebileceğini söyledi.

GRAM ALTINDA YÜZDE 1’DEN FAZLA DÜŞÜŞ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı 27,49 TL seviyesinde bulunan dolar/TL kurundan destek almaya devam etse de bugün yüzde 1’den fazla düşüş yaşadı. Böylece 1 gram altın 24 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Altının gram fiyatı bu sabah 1.609 TL’den değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.635 TL’den, Cumhuriyet altını 11.216 TL’den ve 22 ayar bileziğin gramı ise 1605 TL’den satışa sunuluyor.



