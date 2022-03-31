Son dakika altın fiyatları son durum! Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? Yarım, tam, gram, altın fiyatı ne kadar? 31 Mart 2022 Perşembe

Altın fiyatları ne kadar? 31 Mart Perşembe günü de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatları Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde kaydedilen ilerleme karşısında, güvenli liman olan çekiciliğinin kaybetmesiyle geriledi. Öte yandan İslam Memiş; ons altın, gram altın ve dolar yatırımı yapmak isteyenler için her düşüşün bir alım fırsatı olduğunu belirtmesinin ardından yeni bir açıklamada bulundu. Memiş piyasalar ile ilgili "Daha fazla moralleri bozacak dönemler olabilir” ifadesini kullandı. Peki Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? Yarım, tam, gram, altın fiyatı ne kadar? 31 Mart 2022 Perşembe gününün güncel fiyat listesi haberimizde...
31 Mart Perşembe günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Gram altın alış: 907,30 TL
Gram altın satış: 907,52 TL
Cumhuriyet altını alış: 5.890,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 5.949,00 TL
Yarım altın alış: 2.949,00 TL
Yarım altın satış: 2.984,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.474,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.491,00 TL
Tam altın alış: 5.886,00 TL
Tam altın satış: 5.945,00 TL
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