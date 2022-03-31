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Son dakika altın fiyatları son durum! Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? Yarım, tam, gram, altın fiyatı ne kadar? 31 Mart 2022 Perşembe

31.03.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarında son durum, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in yaz ayları için uyarıda bulunması sonrası 31 Mart Perşembe günü de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? Yarım, tam, gram, altın fiyatı ne kadar? sorularının yanıtı vatandaşlar merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

Son dakika altın fiyatları son durum! Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? Yarım, tam, gram, altın fiyatı ne kadar? 31 Mart 2022 Perşembe

Altın fiyatları ne kadar? 31 Mart Perşembe günü de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatları Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde kaydedilen ilerleme karşısında, güvenli liman olan çekiciliğinin kaybetmesiyle geriledi. Öte yandan İslam Memiş; ons altın, gram altın ve dolar yatırımı yapmak isteyenler için her düşüşün bir alım fırsatı olduğunu belirtmesinin ardından yeni bir açıklamada bulundu. Memiş piyasalar ile ilgili "Daha fazla moralleri bozacak dönemler olabilir” ifadesini kullandı. Peki Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? Yarım, tam, gram, altın fiyatı ne kadar? 31 Mart 2022 Perşembe gününün güncel fiyat listesi haberimizde...

31 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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31 Mart Perşembe günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 907,30 TL

Gram altın satış: 907,52 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.890,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.949,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.949,00 TL

Yarım altın satış: 2.984,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.474,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.491,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.886,00 TL

Tam altın satış: 5.945,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

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çeyrek altın yarım altın tam altın
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