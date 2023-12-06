SON DAKİKA: Altın fiyatlarına 5 bin TL emekli ikramiyesi desteği! Uzmanlar hem ons hem gram altın için tahminlerini açıkladı: Herkes gözünü ABD’ye çevirirken Avrupa’dan sürpriz adım

Son dakika: Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed’den gelen açıklamalarla yön bulmaya devam ediyor. Ekim ayının başından bu yana ons altında devam eden ralli, Cuma günü Fed Başkanı Powell'ın para politikasının "kısıtlayıcı bölgeye girdiği" yönündeki yorumlarının dolar ve Hazine getirilerinde düşüşe neden olmasıyla hız kazandı.

Piyasalarda Fed’in erken faiz indireceğine ilişkin temanın baskın kalmaya devam ettiği izleniyor. Mevcut fiyatlamalarda Mart ayında Fed’den bir faiz indirimi gelmesi ihtimalinin yüzde 60’a yükseldiği takip ediliyor.

ONS ALTINDA REKOR SONRASI GERİ ÇEKİLME

Tüm bu gelişmelerle zirvesini 2.148 dolara kadar çıkaran ons altın dolar endeksindeki yükseliş eğilimi ve Asya seansında oluşan aşırı alımların etkisini yitirmesiyle sün 2010 dolar seviyesine kadar geriledi. Ancak akşam saatlerinde ise ABD 10 yıllıkların yüzde 4,20 seviyesi altına kadar inmesinin desteğini alan altının onsu düşüşe ara verdi ve kapanışını 2019 dolar seviyesinden yaptı. Bu sabaha bakıldığında ise ons altın fiyatlarının 2041 dolarda olduğunu görüyoruz.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Yurt içinde gram altın fiyatları da hem ons hem de dolardan destek alarak 2000 TL sınırından dönmüştü. Zirvesini 1997 liraya taşıyan altının gram fiyatı bugün 1880 liradan değerleniyor. Çeyrek altın 3.256 TL, Cumhuriyet altını13.289 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.901 TL seviyelerinde bulunuyor.

“ALTIN FİYATLARI AÇISINDAN ELVERİŞLİ BİR DÖNEME GİRİLDİ”

Tacirler Yatırım tarafından yapılan altın fiyatları analizine göre, “Genel görünüm itibariyle ons altındaki yükseliş eğiliminde bir bozulma görmemekteyiz. Getirilerin halen yüksek seviyelerde bulunduğu ve gelecek dönemde buradaki geri çekilmenin daha belirgin olacağı beklentimiz çerçevesinde altın fiyatları açısından elverişli bir döneme giriş yapıldığı kanaatindeyiz. Ancak bu noktada, piyasalardaki “Fed’in erken faiz indirimi” fiyatlamasını agresif olarak yorumladığımızı ve bu fiyatlamanın değerli metallerde dönem dönem düzeltme hareketleri görülebileceği olasılığını artırdığını ifade etmekte fayda var. Ancak bu düzeltmelerin genel görünümü bozmasını beklememekteyiz” denildi.

HERKES ABD DERKEN AVRUPA’DAN SÜRPRİZ HAMLE

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise, “Özellikle Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde geçen hafta yaptığı bir konuşmada bundan sonra faiz indirimlerine başlayacaklarını söyledi. Hatta piyasadaki beklenti de Avrupa Merkez Bankası’nın Fed’den daha erken faiz indirimine başlayacağı. Bunlar altın fiyatlarının daha fazla aşağı gelmesini engelleyecek gibi gözüküyor. Zaten 2024 yılı ilk yarısı itibarıyla 2400 dolarlar bekleniyor. İkinci yarıda faiz indirimlerinin de başlamasıyla beraber bu SEviyeleri görme ihtimali var. Şimdi bu ihtimallerin yavaş yavaş denemeleri yapılıyor diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN İÇİN YIL SONU TAHMİNİ

İç piyasada gram altın fiyatları üzerinde dolar/TL’nin çarpan etkisi yarattığına dikkat çeken uzman isim, “Bu çarpanın etkisi ile altın 1950’nin üzerinde kalmaya devam edecek. Sene sonu itibarıyla muhtemelen 2000 TL seviyelerini göreceğiz. Vatandaşın altına ilgisi geçen döneme göre küçük miktarda olsa da devame ediyor. Özellikle çalışan emeklilere verilecek 5 bin TL emekli ikramiyesi bir miktar altına destek olacak gibi görünüyor. Altın fiyatlarında geçtiğimiz aylara göre bir miktar dengelenme var. Ama altından vazgeçilmiş değil. Ama dövize olan ilgi artık daha az. Orada istikrarlı bir seviye oluşmuş durumda” şeklinde değerlendirmede bulundu.

“ALTIN SON BİR ALIM FIRSATI VERECEK”

Ekonomist Tunç Şatıroğlu da, “Altına yatırım yapmak doğru. Bugünlerde bir düşüş oldu. Ama bu ay artık son bir alım fırsatı verecek. Sonrasında altın fiyatlarının en azından Şubat’taki Çin tatiline kadar yükselişini sürdürmesini tahmin ediyorum. İyi bir yatırım olacaktır altın. Ons altında 2400 doları görebileceğimizi düşünüyorum” diyerek altın yatırımcısına seslendi.







