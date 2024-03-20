FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA: Altın fiyatlarında saat 21.30’a dikkat! Fed faiz kararı sonrası en ufak sinyal bile her şeyi değiştirecek (20 Mart Çarşamba gram altın - çeyrek altın fiyatları)

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında saat 21.30’a dikkat! Fed faiz kararı sonrası en ufak sinyal bile her şeyi değiştirecek (20 Mart Çarşamba gram altın - çeyrek altın fiyatları)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
20.03.2024 07:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi… Altın fiyatları yatırımcıların bugün de gündemindeki sıcaklığını koruyor. Kritik günde yatırımcılar Kapalıçarşı gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatlarını araştırıyor. En çok merak edilen konu ise altın fiyatları ne olacak? Piyasayı etkileyecek kritik gün geldi çattı! ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı bugün saat 21.00’de açıklanacak. Piyasa sinyal alır almaz harekete geçecek. Altının gram fiyatı içinse İslam Memiş’ten 4000 TL tahmini geldi.

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında saat 21.30’a dikkat! Fed faiz kararı sonrası en ufak sinyal bile her şeyi değiştirecek (20 Mart Çarşamba gram altın - çeyrek altın fiyatları)

Son dakika: Altın ve döviz piyasasının beklediği gün geldi. ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı açıklanıyor. Altın piyasasında son dakika gelişmeleri bununla da sınırlı değil. 31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşın talebi rekor seviyeye yükselirken yarın da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını Mart ayı için duyuracak. Peki gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte altın tahminleri ile haberin detayları…

ONS ALTIN (8)

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Küresel ölçekte haftanın en önemli konu başlığı olan Fed toplantısı TSİ 21.00’de sonuçlanacak. Başkan Powell ise 21.30’da kamera karşısına geçecek. Toplantıda faizlerin sabit tutulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bundan birkaç ay öncesinde ise Mart ayında ilk faiz indiriminin geleceğine dair kuvvetli bir beklenti söz konusuydu.

rtgn

Ancak enflasyon başta olmak üzere makroekonomik verilerin ortaya koyduğu tablo ve Fed yetkililerinden gelen söylemler bu beklentinin ortadan kalkmasına neden oldu. Mevcut durumda ise ilk faiz indirimi beklentisi Haziran ayına ötelenmiş durumda. Fakat bir hafta önce yüzde 60’ın üzerinde seyreden indirim ihtimalinin bu seviyenin altına gerilemesi dikkat çekiyor. Dolayısıyla tahminler Haziran ayını işaret etse de bu konuda tam bir netlik olduğunu söylemek güç.

şhlnmihşöm

MAYIS AYI İÇİN BÜYÜK ÖLÇÜDE NETLEŞECEK

Bugünkü toplantıda Fed’in güncel projeksiyonlarını da açıklayacağını düşünürsek piyasalar faiz indiriminin zamanlamasına dair daha fazla fikir sahibi olabilir. Diğer taraftan Nisan ayında Fed toplantısı olmadığı için Mayıs ayında bir adım atılacaksa bunun sinyalinin bugün verilmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu yönde bir sinyal alınmaz ise Mayıs ayında da faizlerin sabit tutulacağı büyük ölçüde netleşmiş olacak.

ONS ALTIN (32)

ONS ALTIN İÇİN SAAT 21.30 SONRASI TAHMİNİ

Fed faiz kararı gününde ons altın fiyatı 2.158 dolar seviyesinde hareket ediyor. Uzmanlar, faiz indirim beklentilerinin ya da büyüklüğünün azalmasıyla altın fiyatlarında geri çekilme görülebileceğini dile getiriyor. “Beklentilerin değişmemesi (2024 yılı için 75 baz puan indirim) ile birlikte şahin olmayan bir Fed görmemiz halinde altın fiyatlarında yukarı seyrin devamı görülebilir” yorumunu yapıyorlar.

iStock-1503000792

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Yurt içinde ise bir başka gelişme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafında. Merkez Bankası faiz kararı da Fed’in hemen ardından yarın saat 14.00’te belli olacak. Geçen ay yüzde 45 seviyesinde sabit bırakılan faizlere bu ay da dokunulması beklenmiyor. Tüm bu gelişmelerle yurt içinde 20 Mart Çarşamba gram altın fiyatı 2.449 TL’den, çeyrek altın 4.342 TL’den ve Cumhuriyet altını fiyatı da 17.975 TL’den değerleniyor.

GRAM ALTIN (54)

İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN İÇİN 4000 TL TAHMİNİ

Piyasalara ilişkin yeni bir yorumda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın fiyatının ilk olarak 3000 TL psikolojik direnç seviyesini aşacağını ardından 4000 TL’yi görebileceğini belirtti. Gram altındaki bu beklenen yükselişin nedenlerini anlatan Memiş, “Dolar kuru geçen yıl 18 liraydı 28 liraya çıktı. Şimdi 33 lira ve 40 lirayı bekliyoruz. Ons altına bakarsak 2300 dolar direnç seviyesi, orası kırılırsa yukarı doğru devam edecek. Bu da altının gram fiyatında 3500-4000 lira aralığında bir seviyeye tekabül edecek. Asıl sorun şu, ‘Gram altın 4000 lira olacak mı’ değil, ‘gram altın bulabilecek miyiz’?” şeklinde yorumda bulundu.

ALTIN


Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aylık 200 bin TL maaş alıp, çakarlı araçlarla geziyorlar! Aylık 200 bin TL maaş alıp, çakarlı araçlarla geziyorlar!
Konutta yeni trend! Vatandaşın ilgisi oraya kaydı: Fiyatlar 600 bin TL'den başlıyorKonutta yeni trend! Vatandaşın ilgisi oraya kaydı: Fiyatlar 600 bin TL'den başlıyor
Çin'den 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfiÇin'den 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfi
Anahtar Kelimeler:
Altın
En Çok Okunan Haberler
Aylık 200 bin TL maaş alıp, çakarlı araçlarla geziyorlar!

Aylık 200 bin TL maaş alıp, çakarlı araçlarla geziyorlar!

Konutta yeni trend! Vatandaşın ilgisi oraya kaydı: Fiyatlar 600 bin TL'den başlıyor

Konutta yeni trend! Vatandaşın ilgisi oraya kaydı: Fiyatlar 600 bin TL'den başlıyor

Emekli taban aylığa yaş şartı kriteri

Emekli taban aylığa yaş şartı kriteri

Altın ve dolara talep artışının ardından çok konuşulacak BDDK iddiası!

Altın ve dolara talep artışının ardından çok konuşulacak BDDK iddiası!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.