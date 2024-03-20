SON DAKİKA: Altın fiyatlarında saat 21.30’a dikkat! Fed faiz kararı sonrası en ufak sinyal bile her şeyi değiştirecek (20 Mart Çarşamba gram altın - çeyrek altın fiyatları)

Son dakika: Altın ve döviz piyasasının beklediği gün geldi. ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı açıklanıyor. Altın piyasasında son dakika gelişmeleri bununla da sınırlı değil. 31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşın talebi rekor seviyeye yükselirken yarın da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını Mart ayı için duyuracak. Peki gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte altın tahminleri ile haberin detayları…

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Küresel ölçekte haftanın en önemli konu başlığı olan Fed toplantısı TSİ 21.00’de sonuçlanacak. Başkan Powell ise 21.30’da kamera karşısına geçecek. Toplantıda faizlerin sabit tutulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bundan birkaç ay öncesinde ise Mart ayında ilk faiz indiriminin geleceğine dair kuvvetli bir beklenti söz konusuydu.

Ancak enflasyon başta olmak üzere makroekonomik verilerin ortaya koyduğu tablo ve Fed yetkililerinden gelen söylemler bu beklentinin ortadan kalkmasına neden oldu. Mevcut durumda ise ilk faiz indirimi beklentisi Haziran ayına ötelenmiş durumda. Fakat bir hafta önce yüzde 60’ın üzerinde seyreden indirim ihtimalinin bu seviyenin altına gerilemesi dikkat çekiyor. Dolayısıyla tahminler Haziran ayını işaret etse de bu konuda tam bir netlik olduğunu söylemek güç.

MAYIS AYI İÇİN BÜYÜK ÖLÇÜDE NETLEŞECEK

Bugünkü toplantıda Fed’in güncel projeksiyonlarını da açıklayacağını düşünürsek piyasalar faiz indiriminin zamanlamasına dair daha fazla fikir sahibi olabilir. Diğer taraftan Nisan ayında Fed toplantısı olmadığı için Mayıs ayında bir adım atılacaksa bunun sinyalinin bugün verilmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu yönde bir sinyal alınmaz ise Mayıs ayında da faizlerin sabit tutulacağı büyük ölçüde netleşmiş olacak.

ONS ALTIN İÇİN SAAT 21.30 SONRASI TAHMİNİ

Fed faiz kararı gününde ons altın fiyatı 2.158 dolar seviyesinde hareket ediyor. Uzmanlar, faiz indirim beklentilerinin ya da büyüklüğünün azalmasıyla altın fiyatlarında geri çekilme görülebileceğini dile getiriyor. “Beklentilerin değişmemesi (2024 yılı için 75 baz puan indirim) ile birlikte şahin olmayan bir Fed görmemiz halinde altın fiyatlarında yukarı seyrin devamı görülebilir” yorumunu yapıyorlar.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Yurt içinde ise bir başka gelişme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafında. Merkez Bankası faiz kararı da Fed’in hemen ardından yarın saat 14.00’te belli olacak. Geçen ay yüzde 45 seviyesinde sabit bırakılan faizlere bu ay da dokunulması beklenmiyor. Tüm bu gelişmelerle yurt içinde 20 Mart Çarşamba gram altın fiyatı 2.449 TL’den, çeyrek altın 4.342 TL’den ve Cumhuriyet altını fiyatı da 17.975 TL’den değerleniyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN İÇİN 4000 TL TAHMİNİ

Piyasalara ilişkin yeni bir yorumda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın fiyatının ilk olarak 3000 TL psikolojik direnç seviyesini aşacağını ardından 4000 TL’yi görebileceğini belirtti. Gram altındaki bu beklenen yükselişin nedenlerini anlatan Memiş, “Dolar kuru geçen yıl 18 liraydı 28 liraya çıktı. Şimdi 33 lira ve 40 lirayı bekliyoruz. Ons altına bakarsak 2300 dolar direnç seviyesi, orası kırılırsa yukarı doğru devam edecek. Bu da altının gram fiyatında 3500-4000 lira aralığında bir seviyeye tekabül edecek. Asıl sorun şu, ‘Gram altın 4000 lira olacak mı’ değil, ‘gram altın bulabilecek miyiz’?” şeklinde yorumda bulundu.







