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Son dakika... Altın ve dolar fiyatı için geri sayım başladı: Sahne Merkez Bankası’nda!

20.01.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika altın ve dolar kuru için haberleri yakından takip eden vatandaşlar "Gram altın düşecek mi yükselecek mi?" sorusuna yanıt ararken, günün en önemli haberi Merkez Bankası’ndan gelecek. TCMB yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak. Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Fed'in 25 Ocak'taki yapacağı açıklamalar kilitlenen yatırımcılar altın fiyatlarının ne yönde tepki göstereceğini merak ediyor. Peki 20 Ocak Çarşamba güncel altın fiyatları nedir? İşte piyasalarda son dakika gelişmeleri…

Son dakika... Altın ve dolar fiyatı için geri sayım başladı: Sahne Merkez Bankası’nda!

Gram altın Merkez Bankası faiz kararı sonrası ne yönde tepki gösterecek? Altın alım ya da satımı için doğru zaman mı? 20 Ocak Çarşamba güncel altın ve dolar kuru fiyatları nedir? Gram altın düşecek mi yükselecek mi? sorusuna yanıt arayan vatandaşlar bugün açıklanacak Merkez Bankası faiz kararının ardından 25 Ocak'ta Fed kararını bekliyor. Gram altın fiyatı üzerinde etkili olan altın ons fiyatı 1844 dolara kadar yükselmesinin ardından bu sabah düşüşe geçti. Gram altın ise 800 lira sınırlarında seyrediyor. Analistler Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından altın fiyatlarının yön bulacağını ifade ediyor. İşte son dakika güncel altın fiyatları...

Geçtiğimi yılın son 4 ayında faizleri 500 baz puan indirerek yüzde 14’e çeken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bu ay faizi sabit bırakması bekleniyor. Aralık ayındaki son toplantı metninde Mart ayı sonuna kadar mevcut durumun gözleneceğini ifade etmişti.

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Piyasalar bu durumun ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışına hazırlanmasının da etkisiyle Türk Lirası’ndaki kırılganlığın daha da artacağı görüşünde. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faiz konusundaki kararlı duruşundan vazgeçmeyeceğini her fırsatta dile getiriyor.

ERDOĞAN: KUR DA DÜŞECEK FAİZ DE

Arnavutluk ziyareti sonrasında faizlere ilişkin yaptığı değerlendirmesinde döviz kurlarının da faizlerin de düşeceğini belirterek, “Benim bir iddiam var; 'faiz sebep, enflasyon neticedir'. Nitekim de neticesi, kendini gösteriyor. Enflasyon, düşüşe girmiştir, girecektir. Enflasyonun gerilemesini beklemek, milletimin hakkıdır, bizim de hedefimizdir ve bunu zaten başaracağız. Ama faizde de artık düşüşler başladı. Bir ara biliyorsunuz 12’ye falan geldi, hatta daha aşağıya da geldi. Sonra tekrar bir çıkış yaşandı. Fakat bunu da aşağıya çekeceğiz. Bu da ekonomideki şartlara göre şekillenecek” demişti.

YABANCI KURUMLARIN TAHMİNİ

Societe Generale, Unicredit ve Bank of America TCMB’nin faizleri bu at sabit bırakacağı yönünde değerlendirmelerde bulundu. Unicredit, Merkez Bankası’nın Türk lirasındaki değer kaybını yeniden tetikleyecek bir karardan kaçınacağını ifade ederken, Bank of America da Türkiye’de ortama enflasyonun 2022’de yüzde 52,6 olmasını öngördüğünü açıkladı.

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Aralık ayında 18 lirayı gören dolar kuru Erdoğan’ın açıkladığı ‘Kur Korumalı Tl Mevduat’ açıklamasının ardından gelen düşüşle son haftalardaki sakin seyrini TCMB’nin faiz kararı öncesinde de koruyor. Dolar /TL kuru 20 Ocak sabahı kapanışa göre yüzde 0,25 artıda güne başladı ve saat 07.20’de 13,44 seviyelerinde bulunuyor.

ALTIN FED FAİZ BEKLENTİLERİYLE HAREKET EDİYOR

25 Ocak’taki Fed toplantısına dair gelişmeleri yakından takip eden ons altın ise bir süredir dar bant aralığındaki seyrini koruyordu. ABD Merkez Bankası’nın artan enflasyonu bastırmak amacıyla faiz oranlarını yükseltmesinin yaygın olarak beklendiği bir sonraki politika toplantısına baktığı için oldukça kontrollü hareket eden altın fiyatı, ABD piyasalarının açılmasından sonra yaklaşık yüzde 1,50 artarak 1844 doları gördü. Ons altın şu sıralar düşüşe geçerek 1839 dolardan işlem görüyor.

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Ukrayna ve Rusya ile ilgili endişeler de dahil olmak üzere devam eden jeopolitik gerilimlerin, bazı yatırımcıları altın satın almaya iten güç olabileceğini belirten IG Markets analisti Kyle Rodda, “Ancak büyük resimde, bu sorun Fed politikasına kıyasla önemsiz. Altın piyasası Fed faiz beklentileriyle hareket ediyor” diye konuştu.

ABD Doları endeksi (DXY), Fed’in 25-26 Ocak’taki toplantısı öncesinde agresif faiz artırımı tahminleri üzerine ABD Hazine tahvillerinin iki yılın en yüksek seviyelerine yükselmesiyle desteklendi ve haftalık en yüksek seviyesin hemen altında bir yerde kaldı. Analistler faizlerin yükselmeye devam etmesi durumunda, altının 1800 dolara düşmesinin muhtemel olduğunu ancak altının hala son birkaç ayda bulunduğu aralıkta kaldığını dile getiriyor.

GRAM ALTIN İÇİN İKİ SENARYO

Dün günü 789 liradan kapatan gram altın ise güne yükselişle başlayarak 795 liradan hareket ediyor. Çeyrek altın 1314 lira ve cumhuriyet altını 5 bin 354 liradan alıcı ile buluşuyor.

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Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın fiyatındaki kritik seviyeleri belirtirken, “Ons altındaki düşüş gram altındaki düşüşlerin sınırlı kalmasına neden oldu. Çünkü dolar kurunda bir miktar toparlanma gördük. Gram altın 800 lira sınırını zorlamaya devam ediyor. Gram altın fiyatında takip ettiğim bant aralığı aşağıda 780, yukarıda da 820 lira. Perşembe günü saat 14.00’da Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra bir kırılma bekliyorum. Bu kırılma ile birlikte faiz kararı hangi yönde gelirse altının gram fiyatı o yöne kırılacak. Merkez Bankası faiz indirimini devam ettirirse dolardan güç toplayan gram altın yeniden 820 lira seviyesini yukarı yönlü kırabilir. Ancak pas geçmesi durumunda da 750, devamında 720 lira seviyelerinin görülme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum” şeklinde değerlendirmede bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Fed TCMB
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