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Son dakika: Altın ve dolar fiyatında 'müzakere' düşüşü! Yüzde 2'yi aştı...

29.03.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın fiyatları Rusya-Ukrayna arasında Türkiye’de yapılacak barış görüşmelerine odaklanmıştı. İstanbul'da gerçekleşen müzakere sonrasında taraflardan kritik açıklamalar geldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrasında hızla yükselişe geçen ons altın ve ondan destek bulan gram altın fiyatı müzakereler sonrasında düşüşünü hızlandırdı. İşte canlı altın fiyatları, anlık, güncel rakamlar ve son dakika gelişmelerinin detayları…

Son dakika: Altın ve dolar fiyatında 'müzakere' düşüşü! Yüzde 2'yi aştı...

Son dakika: Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler, Asya'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve para politikalarına yönelik endişeler devam ederken Ukrayna ile Rusya cephesinden gelen son dakika haberi ile altın fiyatları hareketlendi.

Ukrayna-Rusya heyetlerinin İstanbul'daki görüşmesi sona erdi. Ukrayna heyeti görüşmenin ardından ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı. Ukrayna heyeti garantör ülkeler arasında Türkiye'nin de olmasını istediklerini dile getirdi. Ukrayna heyeti güvenlik garantisi konusunda henüz anlaşamadıklarını belirtti.

Bir süredir 1900-1950 dolar aralığında sıkışan ons altın fiyatı haftaya düşüşle başlayarak 1916 dolar seviyesine kadar geri çekilmişti. Yeni güne 1920 dolardan başlayan ons altın taraflardan yapılan açıklamalar sonrasında 1906 dolara kadar düştü. Günlük değer kaybı ise yüzde 2’ye yaklaştı.

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GRAM ALTINDA YÜZDE 2’LİK DEĞER KAYBI

Ons altındaki düşüşü takip eden gram altın fiyatı ise sabah 920 liradan güne başlamasının ardından 900 liranın altına geriledi. Gün içerisinde en düşük 893 lirqayı gören altının gram fiyatı şu sıralar yüzde 2’den fazla değer kaybederek 901 lira seviyesinde bulunuyor.

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DOLAR KURUNDA DÜŞÜŞ YÜZDE 1’E YAKLAŞTI

Dolar/TL ise dün yüzde 0,1'lik düşüşle 14,8166'dan kapanmasının ardından bugün 14,8250 seviyelerinden güne başlamıştı. Haber akışı sonrası dolar kurunda da düşüşler hızlandı. Kur şu sıralarda yüzde 1’e yakın değer kaybederek 14,68 liradan alıcı ile buluşuyor. Euro/TL ise 16,29 seviyelerinden değerleniyor.

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