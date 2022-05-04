Son dakika: Altın ve dolar fiyatları için geri sayım başladı! Yatırımcıya kritik uyarı: 'Fed faiz kararı tepeden tırnağa etkileyecek'

Son dakika: Yüksek enflasyon nedeniyle merkez bankaları para politikalarında sıkılaşma sürecini hızlandırırken, altın ve dolar fiyatları üzerinde etkili olacak en önemli bu akşam saat 21.00’de ABD’den gelecek. ABD Merkez Bankası Fed merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. Fed’in faizleri 50 baz puan artırmasına kesin gözü ile bakılırken, haziranda 75, temmuz ile eylülde ise 50'şer baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülüyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda ise Fed 22 yılın en sert faiz artışına imza atmış olacak.

ALTIN, DOLAR VE PETROL FİYATLARI

Fed kararı öncesi dolar endeksi 2 yılın zirvelerine yakın yatay seyretti. Finansal koşullarda sıkılaşma, Çin’de koronavirüs karantinaları ve Ukrayna’daki savaş gibi riskler doları destekliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3’e yakın seviyeden kapanış yaptı. Petrolün varil fiyatı 106 doları aşarken altının ons fiyatı 1,865 dolara geriledi. Gram altın ise 887 liradan değerleniyor. Döviz tarafında ise oklar yeşil yönde ama sınırlı bir yükseliş gösteriyor. Dolar/TL kuru bu sabah 14,82, euro/TL ise 15,59 liradan alıcı ile buluşuyor.

Piyasaların yakından takip ettiği karara ilişkin gelecek mesajları ve olası senaryoları değerlendiren Finans Uzmanı Murat Özsoy, faiz artırım ihtimalinin şu an piyasalarda fiyatlandığını söyledi. Özsoy, 50 bp’lık artış kararının duyurulmasından ziyade sonrasında yapılan basın toplantısında Fed Başkanı Powell'ın dünyanın merakla beklediği sorulara verdiği yanıtlara göre piyasaların yeniden şekillenebileceğini söylüyor.

YILIN GERİ KALANINDA NE KADAR ARTACAK?

Özsoy, "Mayıs ayındaki toplantıda faiz artışının ötesinde asıl merak edilen başka konular var. Nedir diye baktığımızda karşımıza şunlar çıkıyor: Basın açıklama metninin içeriği ve Haziran ayı ile başlayacak yılın geri kalan sürecinde toplamda kaç baz puanlık bir artışının olacağının yanıtlarını alabilmek" diyor.

"TEPEDEN TIRNAĞA ETKİLEYECEK"

"Fed politikasının etkilerinin ne anlama geldiğini iyi anlamamız lazım" diyen Özsoy, "Genel itibariyle küresel piyasalarda merakla beklenen ve ülkemizin makro ekonomik gündemini de meşgul eden bu konu, şüphesiz tepeden tırnağa tüm ekonomik aktörleri etkileyecek. Ülke ekonomilerinden başlayarak büyük sanayi gruplarına kadar, oradan orta ve küçük boy işletmelerden, ücretli çalışanlara ve hanehalkına kadar uzanan bir zincirde aslında bu sıkı para politika seti her açıdan etkili olacak" ifadeleriyle Fed kararının önemini anlatıyor.

FED'İN FAİZ ARTTIRMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Pandemi öncesi 4 trilyon dolar olan Fed bilançosunun 9 trilyon dolara yükselmesiyle enflasyonun arttığını dolayısıyla dolar değer kaybettiğini belirten Özsoy, "Fed bilançosu Kovid-19 döneminden önce 4 trilyon dolar civarındaydı. Fed tahvil geri alımını sonlandırarak sahip olduğu tahvilleri geri satıp piyasadaki bol ABD dolarını çekme politikasına başladı. Bunun sonucunda ne olacak? Piyasadaki bol likidite yavaşça geri çekilecek. İlaveten; Fed politika faiz oranını da yükselterek küresel çapta borçlanma maliyetinin de yükselmesine yol açacak" sözleriyle ABD Merkez Bankası'nın dolar üzerindeki enflasyonu azaltmayı planladığını belirtiyor.

REEL SEKTÖRE KRİTİK UYARI

Fed faiz artışı kararıyla doların hızlı bir yükseliş ivmesine girebileceğini belirten Özsoy, "Tüm bu yorumların ışığında ekonominin baş aktörleri olan reel sektördeki işletmelere verebileceğim en önemli tavsiye, bugünden uzun vadeli sabit faizli TL cinsi kredi kullanarak işletmelerini gelecekte baş başa kalacakları yüksek finansal maliyetlere karşı korumaya almak" sözleriyle, reel sektördeki işletmeleri olası senaryolar karşısında nasıl bir pozisyon almaları gerektiği konusunda önemli bilgiler veriyor.

"ONS ALTINDA ÖNEMLİ GERİ ÇEKİLMELER OLABİLİR"

Özsoy, altın yatırımcıları için de, "Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararı öncesinde pazartesi ve salı günü küresel makro veri ajandasında emtia piyasalarında oynaklık yaratabilecek önemli bir veri yer almıyor. Eğer özelikle Rusya – Ukrayna arasındaki savaştan ya da başka beklenmedik bir haber akışı kaynaklı gelişme olmaz ise, ons Altın ve petrol fiyatlarında sert hareketler beklemiyorum. Fed faiz kararı sonrasında, eğer Powell enflasyonu düşürmek konusunda ikna edici bir konuşma yaparsa faiz artışının da etkisiyle ons altında önemli geri çekilmeler söz konusu olabilir. Bunun haricindeki senaryolar için ise şimdiden öngörüde bulunmadan izleyici olmak lazım" sözleriyle önemli ipuçları veriyor.



