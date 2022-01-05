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Son dakika... Altın yeni rekora hazırlanıyor! Sonrası karanlık…

05.01.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın fiyatları, ons altın ve dolar kuru tarafından esen rüzgârın etkisiyle hareketlendi. ABD Merkez Bankası Fed’in mayıs ayına kadar faiz artırımına gideceği beklentilerinin fiyatlanması, ons altın için güçlü bir yukarı ivme kazanmakta zorlanmasına yol açarken, şu sıralarda 1814 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler 2022 yılında ons altının rekor kıracağını ancak sonrasının ise belirsiz olduğunu ifade etti. İşte gram altın ve ons altın için son dakika gelişmeleri…

Son dakika... Altın yeni rekora hazırlanıyor! Sonrası karanlık…

Fed'in Mart ayı toplantısı sonrasında Mayıs ayına kadar faiz artırımına gideceği yönünde beklentilerin fiyatlanması, altın fiyatının güçlü bir yukarı ivme kazanmakta zorlanmasına yol açıyor.

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Gelişmiş ekonomilerde yüksek enflasyon ve Omicron varyantının hızla yayılmasının yarattığı endişeler altın fiyatını 1815 dolar direncinin üzerine taşısa da 1831 dolar ve üzerine doğru güçlü bir hareket gözlenmiyor. Altın, tahvil faizlerinde yaşanan yükselişle sert bir düşüş yaşadıktan sonra piyasaların fiyatlarda düzeltmeye gitmesiyle kayıplarının bir kısmını sildi. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı Ağustos 2020'de 2063 dolar/ons seviyesini görmüştü. Şu sıralarda ise 1814,83 dolar seviyesinde.

Analistler, altın fiyatının kısa vadede 1800-1820 dolar/ons aralığında sıkışmasını bekliyorlar.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

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Gram altın ise küresel altın fiyatları ve Dolar/TL ’deki yükselişle destek buldu. Geçen haftaya 638 TL’den başlayan gram altın haftayı 783 TL civarında kapatmıştı. Pazartesi günü gerileyen gram altın yeniden 784 TL civarında işlem görüyor.

ONS ALTIN FİYATI REKORA HAZIRLANIYOR

Fon yönetim şirketi Fat Prophets'in analisti David Lennox, spot altın fiyatının bu yıl 2100 dolar seviyesini test edebileceğini söyledi.

CNBC'ye konuşan Lennox, ABD Doları'nda zayıflık ve enflasyonun altın fiyatlarını yükseltmesi olası bazı faktörler olduklarını belirterek, "2022 yılı içinde altın fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesini test ettiğini göreceğimizi düşünüyoruz, ancak o noktaya vardığımızda daha öteye gidebileceğimizi göremiyoruz" dedi.

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ABD Doları'nda düşüş için her şeyin var olduğunu, ancak bunun henüz gerçekleşmediğini belirten Lennox "Eğer dolar zayıflar ise bu altın için bir lütuf olur. Enflasyonda yüksek ivmenin ve düşük ABD Doları'nın altın fiyatını 2022'de daha yüksek fiyatlara yönlendireceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Lennox, ABD ile Rusya, ABD ile Çin arasındaki jeopolitik gerilimlerin altın fiyatını beklentilerden daha erken yukarı çıkarabileceğini de vurguladı.


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gram altın
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