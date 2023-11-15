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SON DAKİKA | Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma! Rekabet Kurumu duyurdu

15.11.2023 18:35 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Rekabet Kurumu; Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma açtı. Yapılan açıklamada "Bulgular ciddi ve yeterli bulunarak ilgili şirketler hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA | Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma! Rekabet Kurumu duyurdu

Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan dev şirketler için soruşturma kararı. Yapılan açıklamada Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama şöyle;

"4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespit edilmesi amacıyla D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ’ye yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.10.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; otomatik fiyatlandırma mekanizması uygulayan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ ve Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 23-49/940-M sayı ile karar vermiştir."

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Rekabet Kurumu
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