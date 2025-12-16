SON DAKİKA | Anahat Holding’e bağlı şirketlere operasyon! Aralarında Gain Medya da var

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere operasyon düzenledi.

GÖZALTILAR VAR

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “Yasa dışı bahis” ve “Suç gelirlerinin aklanması” suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamındaki operasyonda holding ve şirket yetkilisi üç kişi gözaltına alındı.

KİMLER, HANGİ İSİMLER GÖZALTINDA?

Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Holding ve bağlı şirketlerde arama yapıldığı belirtildi.

TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Öte yandan gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Gain Medya’ya ait tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandı.

2012 YILINDA KURULDU, SAHİBİ SELAHATTİN AYDIN

Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre Anahat Holding 2022 yılında faaliyete geçti. İstanbul/Ataşehir merkezli holdingin kurucusu olarak Selahattin Aydın görülüyor. Anahat Holding bünyesindeki IC Kıymetli Madenler A.Ş., Anahat Enerji A.Ş., IC Lojistik ve Dış Ticaret A.Ş., Anadolu Kılavuzluk A.Ş., ITS Tech, Avrasya Robotik, Zero Wates, Avrasya Air ve GAİN Medya bulunuyor.

Ayrıntılar geliyor...