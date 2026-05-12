Piyasaların gözü bu haberde! Kevin Warsh'un önü açıldı, üyeliği onaylandı

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'un bankanın Yönetim Kurulu'na üyeliğini onaylayarak başkanlık oylamasının önünü açtı. Fed Yönetim Kurulu'ndaki görevi 2040 yılına kadar sürecek Warsh, kurulda Trump tarafından geçici olarak bu göreve getirilen Stephen Miran'ın koltuğunu devralacak. ​

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'un bankanın Yönetim Kurulu'na üyeliği onaylandı. Warsh'un Fed Yönetim Kurulu üyeliği Senato'da 45'e karşı 51 oyla onaylandı.

Senato oylamasında Cumhuriyetçiler büyük ölçüde Warsh'a destek verirken Demokratlar karşı oy kullandı. Ancak Demokrat Senatör John Fetterman, partisinden farklı oy vererek Warsh'u destekledi.

Warsh'un Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasıyla Fed Başkanlığı için bu hafta yapılması beklenen oylamanın da önü açıldı.

2040'A KADAR GÖREVİ DEVAM EDECEK

Fed Yönetim Kurulu'ndaki görevi 2040 yılına kadar sürecek Warsh, kurulda Trump tarafından geçici olarak bu göreve getirilen Stephen Miran'ın koltuğunu devralacak.

Kevin Warsh, Fed Başkanlığı için de Senato onayı alması halinde, başkanlık görevi 15 Mayıs'ta sona erecek Jerome Powell'ın yerine geçecek.

ABD Başkanı Trump, 30 Ocak'ta eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Warsh'u Fed başkanlığı için aday gösterdiğini açıklamıştı.

Stanford Üniversitesi ve Harvard Hukuk Fakültesi mezunu 56 yaşındaki Warsh, daha önce 2006-2011 yıllarında Fed Yönetim Kurulu'nda görev yapmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Fed
