FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıta yeni zam geliyor: 13 Mayıs benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıta zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişiyor. Son olarak akaryakıtta bir zam beklentisi daha oluştu. Peki, zam hangi ürüne bekleniyor? 13 Mayıs 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin, benzin, LPG fiyatları...

Akaryakıta yeni zam geliyor: 13 Mayıs benzin, motorin, LPG fiyatı
Hande Dağ
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Benzin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürüyor. Peki, benzine zam var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 13 Mayıs 2026 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 13 Mayıs 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta yeni zam geliyor: 13 Mayıs benzin, motorin, LPG fiyatı 1

MOTORİNDEN SONRA BENZİNE DE ZAM BEKLENTİSİ

Motorine dün gelen yaklaşık 1 lira 10 kuruşluk zammın ardından benzine de zam beklentisi oluştu. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Motorinin ardından benzine de zam göründü. Benzine, bu gece yarısı 1,07 TL zam bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Akaryakıta yeni zam geliyor: 13 Mayıs benzin, motorin, LPG fiyatı 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (13 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta yeni zam geliyor: 13 Mayıs benzin, motorin, LPG fiyatı 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 63.88 TL
Motorin: 67.37 TL
LPG: 33.89 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 63.73 TL
Motorin: 67.25 TL
LPG: 33.29 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.83 TL
Motorin: 68.49 TL
LPG: 33.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 65.11 TL
Motorin: 68.76 TL
LPG: 33.69 TL

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram altında düşüş! Çeyrek altın fiyatı...Gram altında düşüş! Çeyrek altın fiyatı...
Altın mı gümüş mü alalım? Filiz Eryılmaz uyardıAltın mı gümüş mü alalım? Filiz Eryılmaz uyardı

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
67.37
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.86
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.58
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.55
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.12
Gazyağı
73.76
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
abicim duz 100tl yapin litresini ugrastirmayin milleti fiyat degistire degistire tabelalar yalama oldu
savaşta olmadığımız halde savaşta olan ülkelerdekinden daha fazla ekonomik sıkıntılarımız var ve bir türlü de düzelmiyor. Allah bize bir çıkış yolu nasip etsin .
En Çok Okunan Haberler
ABD duyurdu! İran hepsini Pakistan'a gönderdi: Doğrulama geldi

ABD duyurdu! İran hepsini Pakistan'a gönderdi: Doğrulama geldi

13 yaşındaki kıza cinsel istismarda yeni gelişme! Anne de tutuklandı

13 yaşındaki kıza cinsel istismarda yeni gelişme! Anne de tutuklandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Piyasaların gözü bu haberde! Önü açıldı, üyeliği onaylandı

Piyasaların gözü bu haberde! Önü açıldı, üyeliği onaylandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.