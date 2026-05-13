Akaryakıta yeni zam geliyor: 13 Mayıs benzin, motorin, LPG fiyatı

Benzin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürüyor. Peki, benzine zam var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 13 Mayıs 2026 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 13 Mayıs 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...
Motorine dün gelen yaklaşık 1 lira 10 kuruşluk zammın ardından benzine de zam beklentisi oluştu. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Motorinin ardından benzine de zam göründü. Benzine, bu gece yarısı 1,07 TL zam bekleniyor" ifadelerini kullandı.
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 63.88 TL
Motorin: 67.37 TL
LPG: 33.89 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 63.73 TL
Motorin: 67.25 TL
LPG: 33.29 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.83 TL
Motorin: 68.49 TL
LPG: 33.87 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 65.11 TL
Motorin: 68.76 TL
LPG: 33.69 TL
Okuyucu Yorumları 2 yorum