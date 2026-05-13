FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın için 'en büyük risk' yorumu! Dev bankadan yeni hedef fiyat

Altın fiyatlarında son durum! 13 Mayıs 2026 itibarıyla gram altın fiyatları ve ons altın fiyatı yakından takip edilmeye devam ediyor. ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve Orta Doğu'daki belirsizlikle beraber petrol yüksek seyrini sürdürürken altın ise baskılanıyor. ING'den ise altın değerlendirmesi geldi.

Altın için 'en büyük risk' yorumu! Dev bankadan yeni hedef fiyat
Hande Dağ
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Altın fiyatları son dakika... 13 Mayıs 2026 tarihinde gram altın saat 06.00 itibarıyla güne 6852 TL'den başlarken saat 07.58 itibarıyla 6.860 TL seviyesinde seyrediyor. Ons fiyatı da 4693 dolardan güne başlarken saat 08.14 itibarıyla 4.705 dolar seviyesinde seyrediyor. ABD'de açıklanan enflasyon ve Orta Doğu'da devam eden belirsizlik, petrolün yüksek seyrini devam ettirirken sarı metali baskılayan faktörlerden oluyor. Altın fiyatlarında kararsız ve 'yatay-aşağı' eğilim öne çıkıyor.

Altın için en büyük risk yorumu! Dev bankadan yeni hedef fiyat 1

ABD'DE AÇIKLANAN ENFLASYON VERİSİ

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 3,8 arttı. TÜFE, nisanda yıllık bazda ise yüzde 3,8 artış kaydederken piyasa beklentileri TÜFE'nin yüzde 3,7 artması yönündeydi. Enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre mevcut seviyelerde tutacağına yönelik beklentiler güç kazandı.

Altın için en büyük risk yorumu! Dev bankadan yeni hedef fiyat 2

Diğer yandan Orta Doğu'da belirsizlik de sürüyor. İran'ın sunduğu son teklifin ABD tarafından kabul edilmemesi sonrası Hürmüz'deki tıkanıklık sürdü ve petrol yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı 107 dolara yakın seyrini devam ettirdi. Petroldeki yüksek seyir ve yüksek enflasyon ile yüksek faiz endişeleri altını baskılıyor.

Altın için en büyük risk yorumu! Dev bankadan yeni hedef fiyat 3

ALTIN İÇİN BEKLENTİLER

Türkiye Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre; analistler her 2 gelişmenin de gelecekte altın fiyatlarını etkileyecek önemli unsurlar olduğunu belirtip "Haziran ortasında ABD’de açıklanacak mayıs TÜFE verisi nisandan daha düşük gelirse eylül sonrasında faiz indirimi beklentileri bir miktar artabilir ve altın üzerindeki baskı hafifleyebilir. Orta Doğu’da ise şu andaki belirsiz durum ya da çözüm fiyatlanıyor. Tekrar askeri boyuta geçiş, petrolü daha fazla yükseltebilir ve bu, altın için daha kötü olabilir" şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Altın için en büyük risk yorumu! Dev bankadan yeni hedef fiyat 4

ONS ALTIN İÇİN HEDEF FİYAT

Öte yandan ING Emtia Stratejisti Ewa Manthey'in altındaki yükselişin enerji fiyatlarının düşmesine, enflasyonun soğumasına ve FED'in yılın ikinci yarısında faiz indirimine gitmesine bağlı olduğunu belirterek "Merkez bankası alımları ve toparlanan ETF akışları ek destek sağlayabilir. En büyük aşağı yönlü risk, enerji fiyatlarını yüksek seviyede tutacak ve FED'in yıl sonuna kadar faiz artırımlarını ertelemesine yol açacak barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasıdır" dediği aktarıldı. ING'nin, altın fiyatının yıl sonuna kadar ons başına 5.000 dolara ulaşabileceğini öngördüğü de belirtildi.

Altın için en büyük risk yorumu! Dev bankadan yeni hedef fiyat 5

Altın için en büyük risk yorumu! Dev bankadan yeni hedef fiyat 6

13 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 08.14 itibarıyla 4.705 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.58 itibarıyla 6.860 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 08.10 itibarıyla 11.232 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 08.10 itibarıyla 22.461 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.22 itibarıyla 46.018 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 08.22 itibarıyla 112.206 TL seviyesinde.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Biletlere zam yolda: Planlar başladı 'Yoğun talep'Biletlere zam yolda: Planlar başladı 'Yoğun talep'
Şehit yakınları için yeni düzenleme: 11 bin TL'den iki asgari ücrete çıkarılacakŞehit yakınları için yeni düzenleme: 11 bin TL'den iki asgari ücrete çıkarılacak

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.863,67
6.864,54
% -0.24
08:34
Ons Altın / TL
213.320,52
213.405,49
% -0.3
08:49
Ons Altın / USD
4.697,84
4.698,40
% -0.37
08:49
Çeyrek Altın
10.981,88
11.223,52
% -0.24
08:34
Yarım Altın
21.895,12
22.447,03
% -0.24
08:34
Ziynet Altın
43.927,51
44.756,77
% -0.24
08:34
Cumhuriyet Altını
45.364,00
46.054,00
% -0.58
17:03
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD duyurdu! İran hepsini Pakistan'a gönderdi: Doğrulama geldi

ABD duyurdu! İran hepsini Pakistan'a gönderdi: Doğrulama geldi

13 yaşındaki kıza cinsel istismarda yeni gelişme! Anne de tutuklandı

13 yaşındaki kıza cinsel istismarda yeni gelişme! Anne de tutuklandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Dün doğum günüydü... Ünlü oyuncudan acı haber

Dün doğum günüydü... Ünlü oyuncudan acı haber

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Piyasaların gözü bu haberde! Önü açıldı, üyeliği onaylandı

Piyasaların gözü bu haberde! Önü açıldı, üyeliği onaylandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.