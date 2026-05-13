Altın için 'en büyük risk' yorumu! Dev bankadan yeni hedef fiyat

Altın fiyatları son dakika... 13 Mayıs 2026 tarihinde gram altın saat 06.00 itibarıyla güne 6852 TL'den başlarken saat 07.58 itibarıyla 6.860 TL seviyesinde seyrediyor. Ons fiyatı da 4693 dolardan güne başlarken saat 08.14 itibarıyla 4.705 dolar seviyesinde seyrediyor. ABD'de açıklanan enflasyon ve Orta Doğu'da devam eden belirsizlik, petrolün yüksek seyrini devam ettirirken sarı metali baskılayan faktörlerden oluyor. Altın fiyatlarında kararsız ve 'yatay-aşağı' eğilim öne çıkıyor.

ABD'DE AÇIKLANAN ENFLASYON VERİSİ

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 3,8 arttı. TÜFE, nisanda yıllık bazda ise yüzde 3,8 artış kaydederken piyasa beklentileri TÜFE'nin yüzde 3,7 artması yönündeydi. Enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre mevcut seviyelerde tutacağına yönelik beklentiler güç kazandı.

Diğer yandan Orta Doğu'da belirsizlik de sürüyor. İran'ın sunduğu son teklifin ABD tarafından kabul edilmemesi sonrası Hürmüz'deki tıkanıklık sürdü ve petrol yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı 107 dolara yakın seyrini devam ettirdi. Petroldeki yüksek seyir ve yüksek enflasyon ile yüksek faiz endişeleri altını baskılıyor.

ALTIN İÇİN BEKLENTİLER

Türkiye Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre; analistler her 2 gelişmenin de gelecekte altın fiyatlarını etkileyecek önemli unsurlar olduğunu belirtip "Haziran ortasında ABD’de açıklanacak mayıs TÜFE verisi nisandan daha düşük gelirse eylül sonrasında faiz indirimi beklentileri bir miktar artabilir ve altın üzerindeki baskı hafifleyebilir. Orta Doğu’da ise şu andaki belirsiz durum ya da çözüm fiyatlanıyor. Tekrar askeri boyuta geçiş, petrolü daha fazla yükseltebilir ve bu, altın için daha kötü olabilir" şeklinde görüşlerini dile getirdi.

ONS ALTIN İÇİN HEDEF FİYAT

Öte yandan ING Emtia Stratejisti Ewa Manthey'in altındaki yükselişin enerji fiyatlarının düşmesine, enflasyonun soğumasına ve FED'in yılın ikinci yarısında faiz indirimine gitmesine bağlı olduğunu belirterek "Merkez bankası alımları ve toparlanan ETF akışları ek destek sağlayabilir. En büyük aşağı yönlü risk, enerji fiyatlarını yüksek seviyede tutacak ve FED'in yıl sonuna kadar faiz artırımlarını ertelemesine yol açacak barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasıdır" dediği aktarıldı. ING'nin, altın fiyatının yıl sonuna kadar ons başına 5.000 dolara ulaşabileceğini öngördüğü de belirtildi.

13 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 08.14 itibarıyla 4.705 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.58 itibarıyla 6.860 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 08.10 itibarıyla 11.232 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 08.10 itibarıyla 22.461 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.22 itibarıyla 46.018 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 08.22 itibarıyla 112.206 TL seviyesinde.